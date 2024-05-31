«Вывела формулу комфортной жизни»: как 71-летней Ирине Понаровской удается сохранить фигуру

71-летняя певица Ирина Понаровская призналась, что хорошо выглядеть и оставаться в прекрасной форме ей помогают хороший сон, активный образ жизни и ограничения в еде. Она даже придумала для себя термин «есть сквозь зубы». Действительно ли таким способом можно сохранить фигуру в таком возрасте? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.

Как подчеркнула эксперт, секрет сохранения здоровья и привлекательности в любом возрасте заключается в осознанном пищевом поведении, бережном отношении к своему организму, заботе о его нуждах, удовлетворении его базовых потребностей — еде, отдыхе, движении.