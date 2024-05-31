«Вывела формулу комфортной жизни»: как 71-летней Ирине Понаровской удается сохранить фигуру
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
71-летняя певица Ирина Понаровская призналась, что хорошо выглядеть и оставаться в прекрасной форме ей помогают хороший сон, активный образ жизни и ограничения в еде. Она даже придумала для себя термин «есть сквозь зубы». Действительно ли таким способом можно сохранить фигуру в таком возрасте? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.
Как подчеркнула эксперт, секрет сохранения здоровья и привлекательности в любом возрасте заключается в осознанном пищевом поведении, бережном отношении к своему организму, заботе о его нуждах, удовлетворении его базовых потребностей — еде, отдыхе, движении.
«Как женщина и врач, я всегда восхищаюсь ухоженными дамами в возрасте мудрости. Ирина Понаровская — икона, вдохновляющая женщин. Зная, как она чутко и бережно относится к своему телу и организму — вызывает уважение. Тем более, что пришла она к этому не сразу. Великое счастье, что сегодня она вывела для себя формулу комфортной жизни».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Понаровская никогда не скрывала, что у нее были проблемы с весом и она использовала жесткие ограничительные диеты, которые привели к проблемам со здоровьем. Как отметила доктор Лазуренко, артистка в силу своей природной работоспособности и энергии, скорее всего, научилась понимать истинные потребности своего организма, правильно расставлять приоритеты, даже несмотря на бешеный график выступлений.
«Выведенная ею формула красоты и здоровья тела очень хорошо отзывается мне, потому что в работе с организмом, с моими пациентами, всегда говорю, что необходимо соблюдать меру».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Нужно «есть сквозь зубы»
Доктор Лазуренко согласилась с утверждением Понаровской. Она пояснила, что Вдумчивое и осознанное отношение к еде помогает дать организму максимум питательных веществ, которые необходимы ему для эффективной работоспособности. Поддержать мышечную массу и подарить энергию.
Дать организму возможность отдыхать и высыпаться
Этот принцип Ирины Понаровской тоже помогает сохранить красоту и стройность фигуры в преклонном возрасте, потому что именно ночью происходят все важные превращения в организме.
Наш мозг не спит, он посылает указания во все ткани и органы для наведения порядка в работе целого организма. Именно отдохнувший организм будет меньше подвержен колебаниям стрессовых гормонов кортизола и норадреналина. Тем самым нам проще контролировать свой аппетит, степень насыщения, а также нашу стрессоустойчивость.
Кроме того, миниатюрная и изысканная певица полностью выкладывается на концертах, при этом она не забывает и об активности вне выступлений.
По словам диетолога, во время активности и после нее, организм получает дополнительное количество эндорфинов, это нейромедиаторы, которые вызывают чувство эйфории, обладают анальгетическими свойствами, и запускают процессы образования новых нейронных связей. Это невероятно важно и для качественной продуктивной работы центральной нервной системы независимо от возраста, и для пополнения запасов энергии, а еще для сохранения мышечной массы.