«Выглядит замученной, изможденной»: что происходит с резко похудевшей певицей Глюкозой

Доктор Пришвина также рассказала, что ранее Глюкозе удавалось сохранять фигуру и моложавый вид благодаря правильному питанию, основой которого всегда были овощи в самых разнообразных формах: запеченные, отварные, на пару или приготовленные на гриле. Брокколи, баклажаны, кабачки, брюссельская капуста — эти продукты занимали важное место в ее ежедневном меню. В них сочетаются низкое содержание калорий и высокая концентрация витаминов, минералов и клетчатки. Это помогает поддерживать здоровье и упругость кожи, а также не перегружать организм лишними жирами и углеводами.

Не обходится певица и без белков — в основном из рыбы, курицы и индейки. Глюкоза всегда предпочитала легкие и легко усваиваемые белки, отдавая предпочтение белому мясу. Оно идеально подходит для восстановления мышц после тренировок. Красное мясо, с ее слов, певица употребляет лишь изредка. И причина этого количество жиров в нем и тяжесть для усвоения. Что касается молочных продуктов и глютена, Глюкоза решила исключить их из своего рациона. По данным из Сети, певица так себя легче чувствует и не испытывает тяжести в животе.

По мнению доктора Пришвиной, Глюкоза всегда настаивала на балансе и умеренности, поэтому не придерживалась строгих диет. Она не скрывала, что считает важным наслаждаться едой, не отказываться от сладкого, но отдавать предпочтение здоровым вариантам угощений, таким как свежие фрукты и сухофрукты.

Режим физической активности певицы также заслуживает внимания. Глюкоза всегда активно занималась йогой, пилатесом, а также силовыми тренировками и функциональными упражнениями. Ключ к успешному поддержанию формы — это разнообразие, поэтому ее тренировки никогда не однообразны. Танцы также занимают важное место в жизни певицы. Это не просто активная двигательная нагрузка, но и заряд энергией.

В настоящее время Глюкоза, скорее всего, отошла от выстроенной годами системы, поэтому стала выглядеть иначе. При этом она еще может вернуться к правильному питанию и восстановить красоту и здоровье своего тела.