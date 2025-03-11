«Выглядит замученной, изможденной»: что происходит с резко похудевшей певицей Глюкозой
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, всегда славилась своей безупречной фигурой и гармоничным образом жизни. Долгое время 38-летняя артистка являлась эталоном правильного питания, внимательно выстраивала свой рацион и физическую активность. В этом и крылся секрет ее стройности, молодости и красоты. Однако в 2024 году Глюкоза часто оказывалась в центре скандалов, при росте 165 сантиметров ее вес упал до 48 килограммов. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина рассказала сайту «Страсти», как исполнительнице хита «Невеста» удавалось сохранять прекрасную фигуру на протяжении многих лет, и что происходит с ее телом сейчас.
«Певица всегда настаивала на уважении к собственному телу, вниманию к его потребностям, дисциплине и балансу. Но, к сожалению, последнее время стоит отметить сбой в этой системе. Она выглядит замученной, изможденной. Кожа стала дряблая. А тело приближается больше к скини фэт (skinny fat, состояние, при котором вес и индекс массы тела находятся в рамках нормы, но жира оказывается больше, чем мышечной массы -прим. ред.), что говорит о нарушениях в режиме. Наталья дошла уже до дефицита массы тела. При росте 165 сантиметров ее вес достиг 48 килограммов и продолжает стремительно снижаться. Все это можно объяснить только нездоровым отношением к своему организму»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Доктор Пришвина также рассказала, что ранее Глюкозе удавалось сохранять фигуру и моложавый вид благодаря правильному питанию, основой которого всегда были овощи в самых разнообразных формах: запеченные, отварные, на пару или приготовленные на гриле. Брокколи, баклажаны, кабачки, брюссельская капуста — эти продукты занимали важное место в ее ежедневном меню. В них сочетаются низкое содержание калорий и высокая концентрация витаминов, минералов и клетчатки. Это помогает поддерживать здоровье и упругость кожи, а также не перегружать организм лишними жирами и углеводами.
Не обходится певица и без белков — в основном из рыбы, курицы и индейки. Глюкоза всегда предпочитала легкие и легко усваиваемые белки, отдавая предпочтение белому мясу. Оно идеально подходит для восстановления мышц после тренировок. Красное мясо, с ее слов, певица употребляет лишь изредка. И причина этого количество жиров в нем и тяжесть для усвоения. Что касается молочных продуктов и глютена, Глюкоза решила исключить их из своего рациона. По данным из Сети, певица так себя легче чувствует и не испытывает тяжести в животе.
По мнению доктора Пришвиной, Глюкоза всегда настаивала на балансе и умеренности, поэтому не придерживалась строгих диет. Она не скрывала, что считает важным наслаждаться едой, не отказываться от сладкого, но отдавать предпочтение здоровым вариантам угощений, таким как свежие фрукты и сухофрукты.
Режим физической активности певицы также заслуживает внимания. Глюкоза всегда активно занималась йогой, пилатесом, а также силовыми тренировками и функциональными упражнениями. Ключ к успешному поддержанию формы — это разнообразие, поэтому ее тренировки никогда не однообразны. Танцы также занимают важное место в жизни певицы. Это не просто активная двигательная нагрузка, но и заряд энергией.
В настоящее время Глюкоза, скорее всего, отошла от выстроенной годами системы, поэтому стала выглядеть иначе. При этом она еще может вернуться к правильному питанию и восстановить красоту и здоровье своего тела.
«Искренне надеюсь, что Глюкоза сможет вернуться к здоровому образу жизни и больше не собьется с пути»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ