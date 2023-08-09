«Выглядит вульгарно»: стилист сравнила образы актрис Акиньшиной и Ходченковой

Персональный стилист Анна Тарасова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала об образах главных актрис отечественного кино – Светланы Ходченковой и Оксаны Акиньшиной. По мнению эксперта, обе блондинки выглядят элегантно, но одна из них выбирает слишком скучные наряды.

Сначала стилист высказалась о гардеробе Ходченковой. Она отметила, что там есть базовые и трендовые вещи. Но звезда избегает краткосрочных трендов, чтобы всегда оставаться модной. Стиль Светланы можно охарактеризовать как целостный и актуальный.