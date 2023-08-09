«Выглядит вульгарно»: стилист сравнила образы актрис Акиньшиной и Ходченковой
Стилист Тарасова считает наряды актрисы Акиньшиной слишком простыми и скучными.
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Персональный стилист Анна Тарасова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала об образах главных актрис отечественного кино – Светланы Ходченковой и Оксаны Акиньшиной. По мнению эксперта, обе блондинки выглядят элегантно, но одна из них выбирает слишком скучные наряды.
Сначала стилист высказалась о гардеробе Ходченковой. Она отметила, что там есть базовые и трендовые вещи. Но звезда избегает краткосрочных трендов, чтобы всегда оставаться модной. Стиль Светланы можно охарактеризовать как целостный и актуальный.
«В вечерних образах Ходченковой чаще всего прослеживается элегантная классика: платья в пол, струящиеся блузы, брюки с завышенной линией талии. Беспроигрышная классика с необычными акцентами идеально подчеркивает красоту и вкус актрисы. Вместо строгих брючных костюмов, звезду часто можно увидеть в более дорогих смокингах, акцентных аксессуарах, и интересных платьях. А вот в образах сексуальной амазонки актриса теряется и выглядит вульгарно, слишком уж мягкая внешность».
Анна Тарасова
Персональный стилист
Анна Тарасова назвала Ходченкову одной из немногих российских актрис, стиль которой можно сравнить с зарубежными коллегами. Но и у знаменитости случались провалы. Правда, она учится на своих ошибках, поэтому сейчас ее можно назвать одной из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса.
А вот стиль Оксаны Акиньшиной, по мнению эксперта, еще больше пропитан консерватизмом.
«Но если стиль Ходченковой – это всегда интересные детали и акценты, придающие образу вкус, то образы Акиньшиной зачастую притягивают внимание люксовыми лого. При этом каждый выход звезды в свет – это всегда лотерея: от скучновато-простых до стильно-лаконичных образов».
Анна Тарасова
Персональный стилист
Анна Тарасова отмечает, что однозначно охарактеризовать стиль Акиньшиной довольно сложно. Она одета просто, но стильно – просто, но скучно. Но чаще всего слишком просто.