Выглядит старше своего возраста: что происходит с лицом 35-летней Агаты Муцениеце
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Актриса Агата Муцениеце успевает не только сниматься в различных проектах, но и ходить на светские мероприятия, воспитывать двоих детей и устраивать личную жизнь после развода с Павлом Прилучным. В отличие от многих своих коллег, в кабинет пластического хирурга 35-летняя звезда «Закрытой школы», вероятно, заходит редко, так как на ее лице стали заметны возрастные изменения. О том, что происходит с внешностью Агаты Муцениеце, сайту «Страсти» рассказал известный пластический хирург Сергей Свиридов.
Как отметил специалист, в Сети можно найти много постановочных фотографий Агаты Муцениеце с хорошим светом, макияжем, фильтрами. Но есть и честные фото актрисы. И на них выглядит она немного старше своих 35 лет.
«У Агаты есть начальные проявления возрастных изменений: избытки кожи в области верхних век, опущение линии бровей, начало гравитационного птоза в области лица, который проявляется в начальном провисании тканей, образованием складок, брылей. На коже есть пигментация и, скорее всего, мелкие сосуды, расширение пор. Агата Муцениеце правда не делала никаких операций. Скорее всего, она лишь обращалась к косметологу за инъекциями ботокса. Это стандартная процедура для разглаживания мимических морщин»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
По мнению доктора Свиридова, у Агаты Муцениеце очень правильные черты лица. При этом возрастные изменения специалист все же посоветовал актрисе подкорректировать с помощью пластической хирургии.
«В первую очередь я бы посоветовал ей эндоскопическую подтяжку лба. Эта операция приподнимет нависающие брови, освежит взгляд. Выполняется она через проколы в волосистой части головы. Под кожу вводится специальный инструмент, отслаиваются ткани верхней зоны лица и перемещаются кверху. В результате уходит насупленность, строгость, тяжесть взгляда, линия бровей становится выше, исчезают избытки кожи верхних век, подтягивается средняя зона лица»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Кроме того, врач отметил, что в средней зоне лица у Агаты есть малярные мешки – это лимфатические узлы в области скул. Эндоскопическая подтяжка за счет растяжения тканей позволяет их убрать. С помощью этой операции человек выглядит моложе, свежее, добрее, замедляются процессы гравитационного птоза.
«Также я бы посоветовал Агате ультразвуковую липосакцию в области подбородка, брылей и шеи. С помощью этой операции овал лица станет более натянутым и четким, шея подтянется. Проводится она с помощью двух маленьких отверстий в области мочек ушей и никаких следов от нее не остается. Смысл ее в удалении жира и сокращении кожи. Я бы сказал, что по эффекту ультразвуковая липосакция нижней зоны лица приравнивается к подтяжке лица»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
На честных фото Агаты Муцениеце пластический хирург также рассмотрел периорбитальные грыжи нижних век. С ними, по его словам, хорошо справится трансконъюктивальная блефаропластика, которая проводится через слизистую и, также, как предыдущие две операции, относится к безрубцовым омолаживающим вмешательствам.
Грыжи уйдут и мешков под глазами не останется. Комплекс из этих трех операций омолодил бы Агату на 10 лет.
Также пластический хирург рекомендует актрисе обратить свое внимание и на косметологические процедуры.
«Ей можно рекомендовать классические протоколы. Например – фототерапию, убирающую пигмент, сосуды и повышающую эластичность кожи, - произносит Сергей Свиридов. - Затем – ультразвуковой SMAS-лифтинг, позволяющий поддерживать все зоны лица в более подтянутом, эластичном, молодом виде. Эта процедура прекрасно сочетается с постоперационным эффектом, усиливая его. Также необходимо продолжать делать инъекции ботокса в области наружных углов глаз для профилактики статических морщин. Весь вышеперечисленный комплекс не только омолаживает, но и соответствует тренду Invisible Plastic (невидимая пластика), который не меняет индивидуальных особенностей человека»
Сергей Свиридов
Пластический хирург