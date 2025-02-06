Выглядит старше своего возраста: что происходит с лицом 35-летней Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце успевает не только сниматься в различных проектах, но и ходить на светские мероприятия, воспитывать двоих детей и устраивать личную жизнь после развода с Павлом Прилучным. В отличие от многих своих коллег, в кабинет пластического хирурга 35-летняя звезда «Закрытой школы», вероятно, заходит редко, так как на ее лице стали заметны возрастные изменения. О том, что происходит с внешностью Агаты Муцениеце, сайту «Страсти» рассказал известный пластический хирург Сергей Свиридов.

Как отметил специалист, в Сети можно найти много постановочных фотографий Агаты Муцениеце с хорошим светом, макияжем, фильтрами. Но есть и честные фото актрисы. И на них выглядит она немного старше своих 35 лет.