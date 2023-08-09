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20:00, 09 августа 2023
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Выдают улыбка и мочки ушей: какие операции делал Николай Басков

Хирург Ситникова определила по мочкам ушей, что Басков перенес пластику лица.

Выдают улыбка и мочки ушей: какие операции делал Николай Басков

© Starface.ru

Хирург клиники Шарм Голд Мария Ситникова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, какие пластические операции мог сделать певец Николай Басков. Поклонники отмечают, что с годами артист выглядит все лучше.

Эксперт сравнила фотографии певца и сделала вывод, что его овал лица стал более четким. На свежих снимках бросаются в глаза углы нижней челюсти, которых ранее не было замечено у знаменитости. Также у него появилась ямочка на подбородке.

Кроме этого, заметны изменения в улыбке Николая. Она стала словно более натянутая, видны изменения формы мочек ушей певца. Все это косвенные признаки хирургического вмешательства.

© Starface.ru

Ранее певец пережил значительную потерю веса, он похудел примерно на 20 килограммов, а такие колебания всегда приводят к перерастяжению кожи. Но у Баскова все наоборот – лицо подтянулось вслед за телом.

«Предполагаю, что такое преображение певца может быть следствием пластических операций – смас-лифтинга и платизмопластики. Суть смас-лифтинга заключается в мобилизации мышечного каркаса лица и шеи, натягивании его в новом положении и иссечении лишней, растянутой кожи. Стоимость смас-лифтинга составляет примерно 400-500 тысяч рублей. Платизмопластика – это подтяжка главной мышцы шеи – платизмы. Платизмопластика устраняет возрастные изменения шеи, делает шею подтянутой. Стоимость платизмопластики может доходить также до полумиллиона».

Мария Ситникова

Пластический хирург клиники Шарм Голд

Мария Ситникова порекомендовала певцу выполнить блефаропластику верхних и нижних век.

«Блефаропластика – пластика век, операция, в ходе которой удаляются избытки растянутой кожи век и жировые грыжи, которые формируют мешки под глазами. Благодаря этой операции взгляд Николая преобразится, станет молодым и отдохнувшим. Лишняя кожа вокруг глаз добавляет возраст, делает взгляд уставшим и тяжелым, а мешки под глазами добавляют утренней отечности взгляду. Всегда считалось, что глаза – это зеркало души. Именно они сильнее всего выдают возраст».

Мария Ситникова

Пластический хирург клиники Шарм Голд

Стоимость круговой блефаропластики составляет примерно 300 тысяч рублей, что по карману знаменитости.

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