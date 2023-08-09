Выдают улыбка и мочки ушей: какие операции делал Николай Басков

Хирург клиники Шарм Голд Мария Ситникова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, какие пластические операции мог сделать певец Николай Басков. Поклонники отмечают, что с годами артист выглядит все лучше.

Эксперт сравнила фотографии певца и сделала вывод, что его овал лица стал более четким. На свежих снимках бросаются в глаза углы нижней челюсти, которых ранее не было замечено у знаменитости. Также у него появилась ямочка на подбородке.

Кроме этого, заметны изменения в улыбке Николая. Она стала словно более натянутая, видны изменения формы мочек ушей певца. Все это косвенные признаки хирургического вмешательства.