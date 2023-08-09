Выдают улыбка и мочки ушей: какие операции делал Николай Басков
Хирург Ситникова определила по мочкам ушей, что Басков перенес пластику лица.
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Хирург клиники Шарм Голд Мария Ситникова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, какие пластические операции мог сделать певец Николай Басков. Поклонники отмечают, что с годами артист выглядит все лучше.
Эксперт сравнила фотографии певца и сделала вывод, что его овал лица стал более четким. На свежих снимках бросаются в глаза углы нижней челюсти, которых ранее не было замечено у знаменитости. Также у него появилась ямочка на подбородке.
Кроме этого, заметны изменения в улыбке Николая. Она стала словно более натянутая, видны изменения формы мочек ушей певца. Все это косвенные признаки хирургического вмешательства.
Ранее певец пережил значительную потерю веса, он похудел примерно на 20 килограммов, а такие колебания всегда приводят к перерастяжению кожи. Но у Баскова все наоборот – лицо подтянулось вслед за телом.
«Предполагаю, что такое преображение певца может быть следствием пластических операций – смас-лифтинга и платизмопластики. Суть смас-лифтинга заключается в мобилизации мышечного каркаса лица и шеи, натягивании его в новом положении и иссечении лишней, растянутой кожи. Стоимость смас-лифтинга составляет примерно 400-500 тысяч рублей. Платизмопластика – это подтяжка главной мышцы шеи – платизмы. Платизмопластика устраняет возрастные изменения шеи, делает шею подтянутой. Стоимость платизмопластики может доходить также до полумиллиона».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
Мария Ситникова порекомендовала певцу выполнить блефаропластику верхних и нижних век.
«Блефаропластика – пластика век, операция, в ходе которой удаляются избытки растянутой кожи век и жировые грыжи, которые формируют мешки под глазами. Благодаря этой операции взгляд Николая преобразится, станет молодым и отдохнувшим. Лишняя кожа вокруг глаз добавляет возраст, делает взгляд уставшим и тяжелым, а мешки под глазами добавляют утренней отечности взгляду. Всегда считалось, что глаза – это зеркало души. Именно они сильнее всего выдают возраст».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
Стоимость круговой блефаропластики составляет примерно 300 тысяч рублей, что по карману знаменитости.