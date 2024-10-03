Выбирает мужчин по типажу: психолог рассказал о громких романах Софьи Синицыной

В Сети уже несколько месяцев обсуждают развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поговаривают, к расставанию пары причастна Софья Синицына, с которой Федор снимался в одном проекте. Не дожидаясь комментария сторон, сотрудники СМИ прозвали Софью «роковой» и припомнили ее громкие романы с Павлом Табаковым, Дмитрием Исхаковым. Психолог Станислав Самбурский проанализировал прошлые отношения актрисы и пришел к выводу: Софья выбирает один типаж мужчин. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Эволюционные факторы

С точки зрения эволюции, выбирать себе партнёра из своего круга — это отголосок желания обеспечить своим потомкам высокий шанс на выживание. Актриса, которая погружена в профессию, зачастую сужает круг выбора партнера до коллег по цеху. Она выбирает мужчину привлекательного по внешности, что говорит о его хороших генах, и смотрит, пусть подсознательно, на его успешность в профессии. Физические характеристики и успешность в карьере — это эволюционные факторы выбора партнёра одного статуса.

«Именно так получилось у Софьи Синициной, которая на своих первых серьезных съёмках познакомилась с Никитой Тарасовым. Тарасов на тот момент уже снялся во множестве фильмов и был обласкан вниманием после недавно вышедшего фильма «Битва за Севастополь». Его статус скрасил разницу в 15 лет», — высказался эксперт.

«Отношения Софьи с Павлом Табаковым выглядят более серьезными. У пары после нескольких лет романа родилась дочь. Счастье предпочитает тишину, поэтому когда актеры, люди которые питаются вниманием, молчат о личном – это говорит, насколько отношения для них важны», — считает Самбурский.

«Следующий мужчины Софьи, о котором она сообщила публике - Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины Гагариной. Здесь актерское самолюбование и желание хайпануть развернулось в полный рост. Дмитрий – видный мужчина, с ним в кадре Софья смотрится очень выигрышно. Но на всех фотографиях видна холодность и отстраненность: актриса могла более убедительно сыграть роль возлюбленной. Возможно, что-то святое у неё осталось. Как минимум она не стала включать в медиа-роман свою дочь — тезку дочери Дмитрия. Могла несколько месяцев полоскать в СМИ как Дмитрию понравилось это совпадение, но, к счастью, не стала», — пояснил психолог.

Привычка и стресс

Если был опыт успешных отношений с определённым типом людей, то поиск нового партнёра приводит к тому, что люди зацикливаются на одном типаже и статусе. Во многом играет роль привычка и нежелание испытывать стресс, изучая мужчин нового типажа.

«Роковая женщина»

Девушек, которые часто меняют статусных мужчин, быстро окрестят роковой. Успешные мужчины разборчивы, знают цену себе и всем окружающим. Конечно, желающих захомутать знаменитость бесконечное множество: это могут быть и поклонницы, и охотницы за миллионами, и старлетки, которые желают выехать на популярности и связях звезды. Всё это очевидно, и хочется войти в отношения с простой и скромной девушкой. Именно скромницы, которые не привлекают внимание излишним тюнингом внешности, безудержным весельем и вызывающим поведением, становятся настоящими роковыми женщинами, которые могут менять мужчин как перчатки. Внутренний магнетизм и способность привлекать мужчин, без зазрения совести ими манипулировать, называется харизмой.

«Именно на внешнюю простоту Софья и делает ставку, выбирая себе нового партнера для жизни или медиа-романа. У актрис век востребованности недолог: с возрастом ролей становится всё меньше, и пока молода нужно цепляться за каждую возможность. Режиссеры приглашают знаменитых, на которых зритель придет. Раз так, то нужно показать личную жизнь, чтобы публика с придыханием смотрела, с кем сегодня вышла в свет. Мы узнаем, что Софья завела значимые для неё отношения, когда мужчины исчезнут из её соцсетей. Счастье предпочитает тишину, она знает это. А Бондарчуки приходят и уходят», — резюмировал психолог.