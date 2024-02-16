«Вульгарность осталась в прошлом»: дизайнер рассказал о модной эволюции Юлии Снигирь

Актриса Юлия Снигирь стала главной звездой начала 2024 года. За несколько месяцев у знаменитости вышел ряд громких премьер. Речь идет про фильм «Мастер и Маргарита» и сериал «Золотое дно». Каждый светский выход Юлии становится отдельным событием: в Сети не перестают обсуждать ее платья за сотни тысяч рублей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» дизайнер Наз Маер рассказал о модной эволюции артистки.

По словам эксперта, Юлия — мастер метаморфозы в мире моды! Она прошла путь от «вчерашнего дня» до неукоснительного авторитета в стиле. Её эксперименты стали настолько яркими, что оправданно вызывают ажиотаж даже у самых смелых модниц. А кто-то ещё помнит те времена, когда в её гардеробе пестрили цветы и оборочки, словно соревнуясь за внимание фотографов.