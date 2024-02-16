«Вульгарность осталась в прошлом»: дизайнер рассказал о модной эволюции Юлии Снигирь
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Актриса Юлия Снигирь стала главной звездой начала 2024 года. За несколько месяцев у знаменитости вышел ряд громких премьер. Речь идет про фильм «Мастер и Маргарита» и сериал «Золотое дно». Каждый светский выход Юлии становится отдельным событием: в Сети не перестают обсуждать ее платья за сотни тысяч рублей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» дизайнер Наз Маер рассказал о модной эволюции артистки.
По словам эксперта, Юлия — мастер метаморфозы в мире моды! Она прошла путь от «вчерашнего дня» до неукоснительного авторитета в стиле. Её эксперименты стали настолько яркими, что оправданно вызывают ажиотаж даже у самых смелых модниц. А кто-то ещё помнит те времена, когда в её гардеробе пестрили цветы и оборочки, словно соревнуясь за внимание фотографов.
«Как и в кино, в её стиле произошла перезагрузка. Вульгарность осталась в прошлом, и Юлия стала демонстрировать более элегантные и женственные образы. Отныне её наряды не только актуальны в любое время, но и являются эталоном безупречного стиля», — высказался дизайнер.
Наз Маер
Дизайнер
Юлия умело смешивает трендовые ткани и фасоны с вечной классикой и базовыми вещами. Ее наряды не просто приковывают взгляды, они громко кричат о хорошей «насмотренности» и художественном вкусе.
«Вспомним, например, шикарный выход Юлии в компании Евгения Цыганова на Венецианском кинофестивале – знаковом событии, на котором не так часто демонстрируют художественный вкус наши соотечественники. Снигирь в роскошном ретро-платье гордо прошествовала по красной дорожке – отличный наряд, шикарная походка, взгляд кинозвезды! Конечно, всегда можно найти, к чему придраться – низ, возможно, слишком объемный, не совсем удачное сочетание украшений, но в целом актриса достигла нужного эффекта!» — заявил эксперт.
Наз Маер
Дизайнер
По словам дизайнера, Юлия не стремится к хайпу и не похоже, чтобы с радостью тратила огромные суммы на одежду. Актриса нередко носит российских дизайнеров, никогда не демонстрирует дорогостоящие новинки, знаковые вещи известных брендов и логотипы.
«В Сети недавно обсуждали ее выход в платье от Александра Терехова, стоимость которого чуть больше ста тысяч рублей. Надо отметить, что для кинозвезды на знаковом мероприятии сумма достаточно скромная. К тому же, не исключено, что платье было предоставлено брендом на один вечер. Приятно, что звезды постепенно приходят к тому, что красиво – не равно дорого, а стиль – не равно мода», — резюмировал Наз.
Наз Маер
Дизайнер