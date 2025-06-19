«Все становится перформансом»: почему в Сети не верят в воссоединение Шнурова с экс-женой
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В Сети обсуждают воссоединение Сергея Шнурова с экс-женой, с которой он развелся 8 месяцев назад. На недавнем концерте музыкант не скрывал чувств к Ольге Абрамовой: он спускался к ней со сцены, обнимал, целовал и даже «кружил» в медленном танце. Однако не все верят в искренность чувств Сергея. Психолог Станислав Самбурский тоже предполагает пиар-историю между экс-супругами. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт заявил, что Ольга могла помочь музыканту с рейтингами после неудач в карьере.
«Психологический термин, который стоит здесь вспомнить — «публичная аффирмация». Это демонстративное поведение, при котором человек подтверждает свою ценность, важность или принадлежность через одобрение со стороны окружающих. Как будто без аплодисментов чувства недействительны. В частной жизни ты можешь обнять бывшую жену, сказать ей «прости» или «поехали дальше» тихо, в машине. Но если ты Сергей Шнуров, то всё становится перформансом. Он спускается со сцены, танцует с ней в первом ряду, выбирает песню с символичным припевом. Это не акт спонтанности — это сценарий. Даже если подсознательный», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
Она всё разрушила, или он просто хотел паузу?
Ольга Абрамова всегда держалась в тени. За шесть лет брака ни одного громкого интервью. А тут — выход в свет. Сцена, фанаты, объективы.
«Можно было бы сказать: «Любовь вернулась». Но психологически такой возврат часто говорит о ретрофлексии — механизме, когда человек, не справляясь с внутренним конфликтом, возвращается к прежнему, как к единственно понятному и знакомому. Это как открыть старую банку варенья из студенчества: ты не уверен, свежа ли она, но запах — родной. Музыкальные релизы не взлетают. Успешным менеджером на ТВ Шнуров так и не стал. Всё это — фон, в котором появляется сцена с бывшей женой и страстными поцелуями. И этот фон важен: кризис идентичности требует новой роли. Или старой, но сыгранной с новой интонацией», — заявил эксперт.
Станислав Самбурский
Изучив ролики с концерта, Станислав обратил внимание на синхронность между Ольгой и Сергеем. Взгляды, движение в такт, лёгкие прикосновения. По мнению психолога, музыкант хочет вернуть не только момент, но и себя — рядом с Абрамовой.
«И когда тянется к поцелую, Ольга едва заметно, почти ласково, отстраняется. Не с холодом, а с достоинством. Как будто говорит: «Это красиво, но не по-настоящему». Улыбка остаётся, ритм не сбивается, они ещё качаются вместе пару тактов и расходятся — по-хорошему, как взрослые, которые уже всё поняли. Возможно, Ольга вышла в свет не ради себя, а ради него. Впервые за годы отношений — открыто, в камеру. Помочь. Вернуть внимание. Дать огоньку под карьеру, которая начала тухнуть. Как будто говорит: «На, держи. Только не перепутай меня с декорацией». А что? Все так делают. Кто-то превращает беременность в сериал с интеграцией, кто-то разводит мужа в прямом эфире, кто-то плачет в кружочках, чтобы потом продавать курсы про «отпустить боль». В любом случае мы все — зрители возвращения любви или «спектакля». Каждый тут может увидеть и романтическое возвращение, и попытку на отношениях получить внимание. Но я надеюсь, что тут мы видим попытку взрослого диалога ради детей», — резюмировал эксперт.
Станислав Самбурский