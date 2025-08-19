«Возрастные проблемы»: почему Филипп Киркоров не смог удержаться в низком весе и начал толстеть

«Вполне возможно, там еще и появились возрастные проблемы с поддержанием уровня тестостерона. Ведь именно он помогает мужчинам поддерживать вес и мышечную массу, а также отвечает за адекватность принятых решений. Конечно, не исключены и другие проблемы со здоровьем, в частности гормональные, которые могли появиться или обостриться после различных операций и манипуляций над своим организмом, что также способствует ухудшению общего состояния и набору веса. Хочется верить, что звезда в конце концов успокоится, вступит на тропу сохранения здоровья и действительно внедрит все то, о чем говорил прессе. Да, питание и спорт требуют силы воли, времени и постоянства, но это того стоит»