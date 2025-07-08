«Воспитывают не детей, а кукол»: какую проблему в семье Виторгана вскрыл конфликт с няней
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Вокруг семьи Эммануила Виторгана и Ирины Млодик разгорелся скандал. Дело в том, что няня их дочек рассказала о пережитых унижениях в семье. Психолог Станислав Самбурский убежден: если обвинения правдивы, то ситуация сигнализирует о проблемах в воспитании детей Виторгана. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт поделился мнением, что супруги относятся к детям как к куклам и прививают им неуважительные манеры.
«Подберёшь»: когда границы стёрты, а маска любви заменяет ответственность
По словам бывшей няни, дети — 6-летняя Клара и 7-летняя Этель — кидались в неё бельём, устраивали истерики и не слышали ни «нельзя», ни «хватит». Всё это сопровождалось упрёками со стороны родителей: не к детям, а к ней. Унизительное обращение закончилось тем, что её с чемоданами выставили за порог, не дав дождаться такси, и отказали в оплате расходов.
«Казалось бы, частный случай. Но это не про конфликт няни и нанимателя. Это про сломанные роли, когда взрослый боится обидеть ребёнка сильнее, чем боится не научить его жить. Когда маска «мы хорошие родители» надевается поверх бессилия и страха быть отвергнутыми. Виторган и Млодик, как ни горько это признавать, воспитывают не детей, а кукол, которых хочется наряжать, показывать публике, умиляться их дерзостям. Но дети — не куклы. И если вместо взросления ты получаешь сцену, где всё дозволено, однажды эта сцена опрокинется. Потому что жить в мире, где тебя не обслуживают, а требуют, они не готовы. Да и никто, похоже, не собирается их готовить. Родители, которым далеко за 60, как будто решили «поиграть в семью» напоследок — с энтузиазмом, но без ответственности. А что будет с девочками потом — вопрос, которым, кажется, никто не задаётся», — высказался психолог.
Самбурский Станислав
Что будет дальше?
По словам психолога, если ничего не изменить, у детей не сформируется устойчивость к отказам и границам — любые «нет» будут вызывать срыв, агрессию, или холодную манипуляцию. Они не научатся жить в группе: коллектив отвергнет их за эгоцентризм, а дружба будет восприниматься как сервис. У них не будет эмпатии, ведь никто не показал, что у других людей тоже есть чувства и пределы.
«И, возможно, самое печальное — они не научатся любить. Потому что с детства Виторган и Млодик не воспитывали детей, а играли ими. Соответственно, сформируется понимание, что любовь — это когда тебе всё разрешают, под тебя прогибаются, а любое «не хочу» — предательство. И вот тогда уже никто не вспомнит, что всё начиналось с презрительно брошенного няне «подберёшь»», — резюмировал эксперт.
Самбурский Станислав