«Воспитывают не детей, а кукол»: какую проблему в семье Виторгана вскрыл конфликт с няней

Вокруг семьи Эммануила Виторгана и Ирины Млодик разгорелся скандал. Дело в том, что няня их дочек рассказала о пережитых унижениях в семье. Психолог Станислав Самбурский убежден: если обвинения правдивы, то ситуация сигнализирует о проблемах в воспитании детей Виторгана. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт поделился мнением, что супруги относятся к детям как к куклам и прививают им неуважительные манеры.

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По словам бывшей няни, дети — 6-летняя Клара и 7-летняя Этель — кидались в неё бельём, устраивали истерики и не слышали ни «нельзя», ни «хватит». Всё это сопровождалось упрёками со стороны родителей: не к детям, а к ней. Унизительное обращение закончилось тем, что её с чемоданами выставили за порог, не дав дождаться такси, и отказали в оплате расходов.