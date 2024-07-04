Вновь проявились мешки под глазами: Божена Рынска вскоре может вернуться в Россию за новой пластикой
© Lomohov Anatoly/East News
Эмигрировавшая в Латвию блогер Божена Рынска неожиданно вернулась в Россию ради пластической операции. Она заявила, что захотела сделать подтяжку лица по современным технологиям, когда опустившуюся кожу просто возвращают на место. Сайт «Страсти» поинтересовался у пластического хирурга, кандидата медицинских наук, реконструктивного, челюстно-лицевого хирурга Амины Газимагомедовой, что за технологию омоложения выбрала Рынска и действительно ли она стала выглядеть настолько молодо, насколько говорит.
«То, что Божена Рынска сделала пластическую операцию именно в России совсем не удивительно. В нашей стране эта сфера находится на высоком уровне, активно развивается и следует всем инновациям и мировым тенденциям. Но несмотря на высокий профессионализм, классификацию и опыт специалистов, остается куда более доступной, чем за рубежом. Возможно, это послужило не последним аргументом при выборе специалиста именно у нас. Все-таки, не все связи с Россией Божена оборвала».
Амина Газимагомедова
Врач-пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург; сертифицированный специалист в области общей хирургии
По словам самой Божены, она давно следила за работой российского пластического хирурга, у которого оперировалась. Скандальная блогерша поделилась снимками «до» и «после» и заверила, что после подтяжки лица у нее сохранился такой эффект, как будто вмешательства не было вовсе.
«Хочется отметить, что работы у доктора действительно неплохие, но утверждать, что только этот хирург способен подарить своим пациенткам эффект натурального лица, не стоит. В России много грамотных специалистов, высококлассно выполняющих SMAS-лифтинг — а ведь именно его и делала Божена. Но это не значит, что зарубежные коллеги менее квалифицированы и не могли бы выполнить аналогичную работу за границей. Ведь ежегодно проходят различные международные конгрессы, конференции, мастер-классы с участием специалистов из России, Европы, Азии, в области пластической хирургии, постоянно происходит обмен опытом и рекомендациями. Но то, что операция в той же Латвии стоила бы совершенно других затрат — это факт».
Амина Газимагомедова
Врач-пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург; сертифицированный специалист в области общей хирургии
Также доктор Газимагомедова выразила уверенность, что выбор Божены основывался в том числе и на давнем знакомстве с хирургом, который ее оперировал. Дело в том, что эта операция не стала для блогера дебютной. Ранее Божена делала круговую блефаропластику, булхорн верхней губы, липосакцию шеи и липофилинг рук. Кроме того, она обращалась к косметологу за нитевым лифтингом, но эта процедура дает временный эффект и вполне закономерно, что в итоге Рынска решилась на кардинальную полноценную операцию по омоложению.
«В комплексе, помимо SMAS-лифтинга лица, также Рынске был выполнен эндоскопический лифтинг височной и лобной области, липосакция подбородка, платизмопластика, липофилинг висков и скуловой области. Если судить по свежим фотографиям, пластическая операция была выполнена аккуратно, в соответствии с современным стандартом, но не обошлось без сильных отеков и гематом. Не последнюю роль в этом играют ранее установленные нити и, как следствие, формирование грубой фиброзной ткани. Однако, контуры лица действительно стали четче, кожа подтянута, да и в целом Божена стала выглядеть свежо».
Амина Газимагомедова
Врач-пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург; сертифицированный специалист в области общей хирургии
При этом пластический хирург отметила, что сейчас у Божены отчетливо видны появившиеся вновь мешки под глазами. Возможно, после полной послеоперационной реабилитации этот эффект пройдет, но может и нет. В этом случае Рынска в скором времени решится на повторную блефаропластику нижних век.