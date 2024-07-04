Вновь проявились мешки под глазами: Божена Рынска вскоре может вернуться в Россию за новой пластикой

«Хочется отметить, что работы у доктора действительно неплохие, но утверждать, что только этот хирург способен подарить своим пациенткам эффект натурального лица, не стоит. В России много грамотных специалистов, высококлассно выполняющих SMAS-лифтинг — а ведь именно его и делала Божена. Но это не значит, что зарубежные коллеги менее квалифицированы и не могли бы выполнить аналогичную работу за границей. Ведь ежегодно проходят различные международные конгрессы, конференции, мастер-классы с участием специалистов из России, Европы, Азии, в области пластической хирургии, постоянно происходит обмен опытом и рекомендациями. Но то, что операция в той же Латвии стоила бы совершенно других затрат — это факт».