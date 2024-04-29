«Влюбляется не в хороший вкус»: модная битва жен Игоря Николаева

«Стиль Наташи Королевой не раз становился предметом критики и иронии. Певица словно не выходит из сценического образа даже в повседневной жизни. На светских мероприятиях она щеголяет в старомодных, гипертрофированных, максимально женственных нарядах, которые становятся еще ярче на фоне ее знойной внешности и аппетитной фигуры, не редко переходя в вульгарнось. Но одного нельзя не отметить: какой бы смешной наряд не подобрала Королева, ей удается выглядеть в нем органично. По всей видимости, дело в том, что певица просто не относится к себе и своим нарядам серьезно. Она умеет посмеяться на собой, для нее вся жизнь – это сцена. Она всегда на позитиве и поэтому смотреть на нее приятно, что бы на ней ни было надето», — высказалась Елена.