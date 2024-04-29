«Влюбляется не в хороший вкус»: модная битва жен Игоря Николаева
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Личная жизнь Игоря Николаева всегда привлекала публику. Несмотря на то, что певец давно развелся с Наташей Королевой, ее продолжают сравнивать с Юлией Проскуряковой, нынешней женой Игоря. Примечательно, что стиль Юлии и Наташи не раз подвергался критике. Мы решили выяснить, кто из жен Игоря допускает меньше модных провалов. Фэшн-эксперт Елена Шерипова выбрала свою фаворитку в битве стиля в беседе с сайтом «Страсти».
«Стиль Наташи Королевой не раз становился предметом критики и иронии. Певица словно не выходит из сценического образа даже в повседневной жизни. На светских мероприятиях она щеголяет в старомодных, гипертрофированных, максимально женственных нарядах, которые становятся еще ярче на фоне ее знойной внешности и аппетитной фигуры, не редко переходя в вульгарнось. Но одного нельзя не отметить: какой бы смешной наряд не подобрала Королева, ей удается выглядеть в нем органично. По всей видимости, дело в том, что певица просто не относится к себе и своим нарядам серьезно. Она умеет посмеяться на собой, для нее вся жизнь – это сцена. Она всегда на позитиве и поэтому смотреть на нее приятно, что бы на ней ни было надето», — высказалась Елена.
Елена Шерипова
Модный эксперт
Тем не менее, было бы интересно увидеть небольшую эволюцию стиля певицы. Королева не покидает телеэкраны и концертные площадки уже более 30 лет, и все это время мы наблюдаем одни и те же элементы: максимальную пестроту красок, короткие юбки, декольте, А-силуэты и цветочные принты. И если раньше, когда певице было 30 лет, а на календаре были нулевые, это смотрелось приемлемо, то сегодня Королевой 50, и мода продвинулась далеко вперед.
«После того, как Юлия Проскурякова стала мамой, её стиль начал претерпевать изменения, привлекая все больше внимания к себе. Поклонники заметили, что даже на праздничных мероприятиях она все чаще выбирает наряды, которые кажутся им слишком «взрослыми» для её возраста. На странице Юлии в Сети появляются комментарии, в которых критикуются челка, «бабушкины» пиджаки, а также общая «нелепость» образов», — высказалась эксперт.
Елена Шерипова
Модный эксперт
Иногда Юлия создает потрясающие образы, но не на красной дорожке, а в повседневной жизни. Заметно похудев, она словно расцвела, и, кажется, полюбила шопинг — о чем свидетельствует ее внушительная коллекция модной обуви и аксессуаров. Юлия умело играет яркими цветами и акцентными деталями, которые добавляют ей неповторимого шарма.
«Таким образом, модная битва разворачивается непростая. Сравнивать стиль этих двух девушек – все равно, что сравнивать холодное со сладким. Одно можно сказать точно: Игорь Николаев, определенно, влюбляется не в хороший вкус. Обеим его фавориткам есть к чему стремиться. Пожалуй, победила дружба», — резюмировала Елена.
Елена Шерипова
Модный эксперт