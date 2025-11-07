«Вложила много, а получила мало»: почему Маша Распутина не смогла подружиться с детьми мужа

По словам психолога, Захаров выбирает молчать о ситуации не из-за равнодушия, а из-за инстинкта самосохранения. Заняв любую сторону, он кого-то потеряет: или жену, или детей. А потому держится за равновесие: меньше слов — больше шансов дожить до покоя. Он не герой и не трус — он просто устал быть арбитром между бурей и обидой.

У Виктора два круга близости. Первый — жена. Второй — дети.