«Вложила много, а получила мало»: почему Маша Распутина не смогла подружиться с детьми мужа
В новом интервью Маша Распутина рассказала о конфликте с детьми Виктора Захарова. Якобы они проигнорировали их свадьбу. Более того, певица заявила, что наследники мужа ее ненавидят, и не понимает причину такого отношения. Распутина отметила, что всегда дарила им подарки. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил, почему у артистки не сложились отношения с детьми мужа и почему Захаров не вмешивается в конфликт.
«Распутина всегда была женщиной силы. Её публичный образ строился на том, что она не робкая, а такая, что коня на скаку остановит. Даже сегодня в Маше осталась та же энергия. Распутина не выглядит безопасной ни в страсти на сцене, ни в роли заботливой жены в интервью. В её проявлениях любви слишком много напора. Она не кокетка — она громбаба. И людям, выросшим в другой эмоциональной культуре, от этого хочется как минимум отойти на шаг или сбежать. Она искренне старалась завязать отношения с детьми мужа: покупала подарки, звала в гости, предлагала помощь. Но проявления её любви звучат как давление, а не как тепло. Для взрослых людей, особенно тех, кто давно выстроил собственные границы, такая навязчивая доброжелательность — не знак участия, а сигнал тревоги. И чем активнее она старается влиться в их жизнь, тем больше им хочется дистанции», — высказался эксперт.
По словам психолога, Захаров выбирает молчать о ситуации не из-за равнодушия, а из-за инстинкта самосохранения. Заняв любую сторону, он кого-то потеряет: или жену, или детей. А потому держится за равновесие: меньше слов — больше шансов дожить до покоя. Он не герой и не трус — он просто устал быть арбитром между бурей и обидой.
У Виктора два круга близости. Первый — жена. Второй — дети.
«Распутина воспринимает детей супруга как семью, в которую должна быть включена. А они Машу — как чужого человека, с которым ничего делить не нужно. И когда Распутина продолжает идти в атаку, доказывая, что «я же от души», они просто закрывают двери. Прошлое нужно отпустить. Как холодильник, который отслужил: не устраиваешь же поминки по бытовой технике. Да, с чувствами сложнее, люди – не вещи, но принцип тот же — не всё, что закончилось, нужно хранить до скончания веков. Распутина борется не за отношения, а за внутренний баланс. Она вложила слишком много в создание большой семьи, а получила слишком мало. И теперь психика ищет способ восстановить справедливость: обвинить других, чтобы не рухнуть самой. «Они неблагодарные, всё им мало» — это способ вернуть себе ощущение значимости, когда любовь не окупилась. Это не злость — это усталость. Когда не можешь быть принят, начинаешь защищаться громкостью», — резюмировал Станислав.
