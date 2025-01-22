«Видны мешочки под глазами, верхнее веко нависает»: хирург раскрыл, делала ли Хмельницкая пластику

В январе текущего года актрисе Алене Хмельницкой исполнилось 54 года. Но многие поклонники отмечают, что звезда театра и кино не выглядит на свой возраст. Портал «Страсти» обратился к известному пластическому хирургу Александру Вдовину и выяснил, как, на его взгляд, ей удается сохранять молодость и делала ли она какие-то операции.

По словам хирурга, 50 с плюсом сегодня – это как 30 с хвостиком поколения наших бабушек и дедушек. Выглядеть отлично в 54 года с современной косметологией не так уж сложно. Для этого не обязательно ложиться под нож хирурга, достаточно аппаратных и инъекционных процедур.