«Видны мешочки под глазами, верхнее веко нависает»: хирург раскрыл, делала ли Хмельницкая пластику
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В январе текущего года актрисе Алене Хмельницкой исполнилось 54 года. Но многие поклонники отмечают, что звезда театра и кино не выглядит на свой возраст. Портал «Страсти» обратился к известному пластическому хирургу Александру Вдовину и выяснил, как, на его взгляд, ей удается сохранять молодость и делала ли она какие-то операции.
По словам хирурга, 50 с плюсом сегодня – это как 30 с хвостиком поколения наших бабушек и дедушек. Выглядеть отлично в 54 года с современной косметологией не так уж сложно. Для этого не обязательно ложиться под нож хирурга, достаточно аппаратных и инъекционных процедур.
Если мы внимательно изучим фотографии Хмельницкой, то можем заметить, что у нее очень хорошее качество кожи, подтянутый овал лица. Но я не вижу следов вмешательств пластического хирурга. Максимум, что она могла делать – подтяжку нижней трети лица. Возможно, была эндоскопия. Но утверждать это на сто процентов я бы не стал. Если бы Алена пришла ко мне на прием, я бы мог сказать это точно, но мы судим только по фото.
Александр Вдовин
Пластический хирург
Александр Вдовин похвалил Алену за то, что она держится в одном весе уже много лет. Он считает, что это помогло ей сохранить овал лица.
Определенно, у нее отличный домашний уход, и, скорее всего, она регулярно принимает витамины для поддержания здоровья кожи. Судя по ее внешнему виду, можно предположить, что периодически она проходит курсы биоревитализации. Это метод, который включает введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты под кожу, позволяя замедлить процессы старения и восстанавливая запас влаги в коже.
Александр Вдовин
Пластический хирург
Что касается аппаратных методов, Вдовин предположил, что Хмельницкая прибегала к процедуре квантового омоложения Corage. Эта технология направлена на работу с клетками кожи и основывается на принципах квантово-молекулярного резонансного воздействия. Обычно такая терапия активирует естественные процессы регенерации и обновления клеток, не нанося повреждений коже и стимулируя клеточный метаболизм.
Кроме того, не исключено, что Алена делала фотоомоложение Lumecca – по крайней мере, по словам Александра, об этом говорит ее ровный тон кожи. Такая процедура уменьшает пигментацию, сосудистые образования и помогает добиться ровного тона кожи. В ходе процедуры применяется световая энергия (IPL), благодаря чему Lumecca считается менее травматичной по сравнению с другими методами. Или же она прибегала к процедуре Thermage — это лифтинг тканей с использованием радиочастотного монополярного воздействия на дерму.
Глядя на фото Хмельницкой, я бы посоветовал ей подумать о блефаропластике – причем как верхних, так и нижних век. Видны небольшие мешочки под глазами, да и верхнее веко немного нависает. Но, с другой стороны, это придает актрисе некоторую пикантность, поэтому если саму Алену устраивает ее внешний вид, то она может оставить все, как есть. В целом же актриса выглядит очень ухоженно. Не моложе своих лет, а именно как очень ухоженная 54-летняя молодая женщина
Александр Вдовин
Пластический хирург