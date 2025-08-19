«Важно обсудить границы»: почему мама Тимати была на родах и перерезала пуповину внучке

Рождение ребенка — трогательный момент для пары. Обычно отец первым перерезает пуповину — это символическое «соединение» с новым человеком и знак включенности в семью, но в случае с Тимати всё произошло иначе: пуповину его дочери перерезала бабушка — Симона Яковлевна. В соцсетях сразу зашумели: «Симона влезает во все сферы жизни Тимати», «Не отпускает сына ни на шаг». Но стоит ли воспринимать поступок как контроль? Или всё сложнее? В беседе с сайтом «Страсти» психолог Инна Мирная заявила, что у рэпера не произошла сепарация от матери. Это опасно тем, что артист может застрять в «треугольнике» отношений, состоящем из него, Валентины Ивановой и Симоны.

Почему именно бабушка?

С точки зрения культурных норм это действительно необычно. Здесь важно учитывать: каждая семья живёт по своим сценариям. В каких-то традициях отец всегда режет пуповину, в других — это может сделать врач или даже мать ребёнка. В случае с Тимати момент доверили Симоне. Это можно рассматривать как особый знак ее значимости внутри семьи.

Но в психологии подобные ситуации часто показывают не только близость, но и определенные роли в системе отношений.

Симона не отпускает сына?

«Вопрос, который волнует многих: действительно ли Симона настолько тесно связана с Тимати, что даже в вопросе рождения внучки оказалась в центре события? Психологический термин для этого — отсутствие сепарации. Когда мама продолжает занимать в жизни взрослого сына слишком много места: контролирует решения, присутствует в ключевых событиях, ощущает себя «главной женщиной» рядом с ним. Если мама долгое время остается эмоциональным центром жизни мужчины, его возлюбленной может быть непросто занять партнерское место», — поясняет Инна Мирная.

Почему Валентина была не против?

На первый взгляд может показаться: момент рождения — слишком личный, и возможно невестка могла бы возразить свекрови, но здесь играет роль семейная динамика.

«Симона — авторитет. В их системе отношений она не просто мама, а лидер. Идти против неё непросто. Валентина могла захотеть «вписаться» в правила семьи. Иногда партнер выбирает тактику «лучше согласиться», чем начинать конфликт. Женская солидарность. Для кого-то это жест доверия: «Я пускаю тебя в нашу жизнь так близко»», — заявила психолог.

Что это значит для будущего пары?

Подобные ситуации — сигнал о том, насколько семья готова к выстраиванию личных границ. Если Симона продолжит играть первую роль в жизни сына, партнерше придется или принимать правила игры, или отстаивать свое место.

«Важно, чтобы в паре было ясное понимание: семья — это прежде всего союз двух взрослых людей, а родители (даже самые близкие) занимают вторую линию. Символический жест на родах — не приговор, но если такие сценарии будут повторяться, важно обсудить границы. Иначе велика вероятность, что союз останется «треугольником»: возлюбленная, артист и его мама», — комментирует Инна Мирная.