«В такой позиции легко эмоционально застрять»: почему Аскольд Запашный изменил жене с коллегой
Аскольд Запашный, придя на съемки шоу, на всю страну признался в неверности жене. У дрессировщика была связь с коллегой, родившей от него ребенка. Супруга Аскольда тяжело перенесла его откровения. Она написала пост, в котором сообщила о «деградации» и мучениях за годы брака. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил, что происходит между экс-возлюбленными, а также предположил, что Запашный изменил жене из-за усталости быть сильным.
Взгляд со стороны жены: 20 лет, которые проще перекрасить в один цвет
«Когда Элен говорит «деградация и мучения», это не обязательно точная хроника всех лет, но точная эмоция сегодняшнего дня. Психика почти всегда перекрашивает прошлое, когда боль становится невыносимой: так работает эффект постфактумной реконструкции. Если смотреть на ситуацию по-человечески, то это попытка выжить. Невозможно одновременно держать в голове, что ты любила Аскольда, родила от него детей и много лет строила быт, и при этом видеть, как он публично признаёт измены. Гораздо легче собрать всё в одну формулу: «Всё было неправдой». Это щит, который спасает от парализующей вины», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
По словам эксперта, посты с жёсткими подписями — это не месть Элен, а возвращение контроля.
Сторона Запашного: «Вдруг влюбился» — это часто не про любовь
А что происходит с Аскольдом? Публика любит простые версии: «нашёл моложе», влюбился, «сорвался с цепи», но психологически всё куда сложнее.
«Аскольд с подросткового возраста живёт в роли сильного, статусного, нужного всем мужчины — в такой позиции легко эмоционально застрять. Такие люди в быту продолжают руководить, работать, решать, добывать. Тут нет эмоциональной близости, только выученная функция руководителя, добытчика. Тут развивается своя версия реальности: у меня тяжёлая профессия, мне можно чуть больше, меня должны понимать. И пока жена это терпит, роль не меняется. А потом система рушится. Накапливается вина, стыд, усталость от собственной двойной жизни. И появляется контраст: где-то рядом возникает человек, перед которым не нужно объясняться, не нужно отрабатывать старые ошибки, не нужно быть виноватым. Это ощущается как «взрыв чувств», хотя, по сути, это эмоциональный перепад. После долгих лет напряжения любое тепло воспринимается как настоящая любовь. Так рождается эмоциональный подъём мужчины среднего возраста. Внешне это похоже на позднюю первую любовь: он оживает, у него блеск в глазах, он уверен, что «всё понял». Но чаще всего мужчина влюбляется не в новую женщину, а в возможность быть другим человеком рядом с ней. В свободу от прошлого, в новую роль, в облегчение. А облегчение легко перепутать с любовью», — пояснил Станислав.
Станислав Самбурский
По словам психолога, Элен идёт в ярость, чтобы удержаться на ногах. Аскольд – в эйфорию, чтобы убежать от тяжести. Она говорит: «Эти 20 лет были мучением». Он думает: «Теперь я наконец живу так, как хотел». И каждый при этом субъективно честен.