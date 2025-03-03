«В свои 55 лет прекрасно выглядит»: пластический хирург раскрыл секрет молодости Дмитрия Маликова
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В январе 2025 года Дмитрий Маликов отметил 55-летний юбилей. При этом он практически не изменился за последние 20 лет. В чем же секрет молодости исполнителя хита «Ты одна, ты такая»? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил известный пластический хирург Сергей Свиридов.
Дмитрий Маликов неоднократно опровергал слухи о том, что прибегал к помощи пластики. Он утверждает, что хорошо выглядеть ему помогают генетика, спорт, семья и творчество. Сергей Свиридов отметил, что охотно верит артисту.
«Дмитрий в свои 55 лет прекрасно выглядит. У него действительно хорошая генетика. Проанализировав фотографии артиста, сделанные за последние 15-20 лет, могу точно сказать, что он сильно не поменялся. Конечно, имеются начальные признаки старения в виде гравитационного птоза, статических морщин, расширенных пор, небольшого опущения бровей, снижения эластичности кожи. Но все это совершенно не ярко выражено. И эти возрастные изменения не требуют хирургической коррекции. Действительно, скорее всего, Дмитрий не выполнял пластических операций»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Пластический хирург, однако, не исключил, что небольшая вероятность того, что Маликов все-таки обращался к пластическому хирургу, есть.
«Разве что можно предположить, что Дмитрий прибегнул к липосакции подбородка, шеи и овала лица. Эта операция проводится без разрезов, с помощью небольших проколов в области мочек ушей. Ее смысл в удалении жира и сокращении кожи. Если уж очень внимательно присмотреться к фотографиям Дмитрия, то определенные признаки проведения этой операции у него присутствуют»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Как пояснил хирург Свиридов, с возрастом кожа теряет эластичность. При липосакции шейно-подбородочный угол становится четче, но при этом кожа может плохо сокращаться, что можно наблюдать и у Дмитрия.
«Но это лишь мои предположения. И я точно могу сказать, что никаких других операций у Маликова не было. При этом, певец, скорее всего, прибегает как к инъекционным процедурам, так и аппаратным. Это могут быть различные виды коктейлей в виде мезотерапии, аппаратный радиолифтинг, сфокусированный ультразвуковой SMAS-лифтинг».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Кроме того, хирург не исключил, маликов выполнял фототерапию, которая улучшает качество кожи, придает ей бархатистый вид, удаляет мелкие сосуды и пигментацию.
Доктор Свиридов отметил, что гравитационный птоз бесконечно удерживать косметологическими процедурами невозможно, поэтому со временем Дмитрию понадобятся верхняя и нижняя блефаропластика.
«С возрастом у всех образуется складка на верхнем веке, которую лучше убрать. Это можно сделать при минимальном удалении кожи. В области нижних век Дмитрию, возможно, потребуется бесшовная трансконъюктивальная блефаропластика для удаления периорбитальных грыж. Она проводится без разрезов на коже, а только через слизистую, и дает максимально натуральный эффект»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Кроме того, специалист посоветовал Маликову сделать DEEP SMAS-лифтинг в области нижней зоны лица, шеи и подбородка. Эта операция проводится через разрезы перед и за ухом. Современные технологии при этом помогают избежать рубцов и заживает все за 5-6 дней. Эффект от операции будет неочевиден, что и нужно для мужской пластики.