«В свои 55 лет прекрасно выглядит»: пластический хирург раскрыл секрет молодости Дмитрия Маликова

В январе 2025 года Дмитрий Маликов отметил 55-летний юбилей. При этом он практически не изменился за последние 20 лет. В чем же секрет молодости исполнителя хита «Ты одна, ты такая»? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил известный пластический хирург Сергей Свиридов.

Дмитрий Маликов неоднократно опровергал слухи о том, что прибегал к помощи пластики. Он утверждает, что хорошо выглядеть ему помогают генетика, спорт, семья и творчество. Сергей Свиридов отметил, что охотно верит артисту.