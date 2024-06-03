«В ход идут любые средства»: чем обусловлена погоня за молодостью Эвелины Бледанс

В новом интервью телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что не постарела за последние десятилетия. Более того, Эвелина считает, что выглядит на 15 лет. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Станислав Самбурский заявил, что у знаменитости есть непринятие возраста и страх потерять молодость.

«Случай Эвелины не уникален, и большинство публичных личностей, чей успех связан с внешней привлекательностью, переживают тяжелейшие возрастные кризисы. Желание оставаться в центре внимания и соответствовать ожиданиям поклонников – главная причина геронтофобии (страха пожилых людей или собственной старости.) Стремление Эвелины быть юной — это желание получать постоянное подтверждение своей значимости и успеха», — высказался эксперт.

По словам психолога, внимание поклонников становится зависимостью для публичных людей. Понимая, что интерес публики пропадает, звезды делают все, чтобы про них вспомнили.

Также эксперт отметил, что Бледанс может молодиться ради внимания мужчин.

«Когда интерес со стороны мужчин пропадает любая эффектная девушка чувствует сначала облегчение, но довольно быстро приходит тревога, переходящая в панику «я старею, больше никому не нужна». У актрис, певиц и любых публичных персон этот кризис превращается в полноценную погоню за молодостью. В ход идут любые средства: операции, инъекции, бабки-ведуньи, заговоры, да что угодно, лишь бы вернуть ту привлекательность и юность», — пояснил психолог.

Станислав напомнил, что молодость — это не про цифры в паспорте, а про состояние души.

«Эвелина Бледанс своим примером показывает, что возраст — это лишь число, и каждый человек имеет право выглядеть так, как он считает нужным. Важно в погоне за молодостью не вредить психологическому и физическому здоровью», — резюмировал эксперт.