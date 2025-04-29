«Установки крепко встроены в психику»: что мешает Алене Шишковой восстановиться после анорексии

Алена Шишкова долгие годы страдала от анорексии и булимии. Модель рассказала, что на выздоровление у нее ушло 8 лет. Однако процесс восстановления длится до сих пор. По словам знаменитости, она находится лишь «в начале пути» и особое внимание уделяет эмоциональному состоянию. Олеся Иневская, клинический психолог, психодраматерапевт, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей, считает, что у модели есть ошибочные установки, которые мешают ей восстановиться. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

В одном из интервью Шишкова рассказывала, что после беременности она набрала вес. Однажды они сидели с рэпером Тимати в кафе, где находилась высокая, стройная девушка. Артист с восхищением посмотрел на незнакомку, спровоцировав у Алены мысли о похудении. По словам эксперта, психика модели получила сигнал, что любовь = худоба. С этого и начинаются практически все расстройства пищевого поведения.

«На фоне приема мочегонных лицо опухает. Внешность меняется. Что провоцирует слухи об использовании филлеров. Из-за этого еще больше фиксируется мысль, что любят только тогда, когда худая. Это усугубляет зависимость от мочегонных. Реабилитация проходит так долго в том числе из-за того, что эти установки сложно изменить даже при длительной психотерапии. Судя по тому, что при наборе 15 кг, Алёна легла под нож, они еще крепко встроены в психику», — высказалась эксперт.

По словам Олеси, от 80 до 90 % людей идеализируют крайние формы худобы: худая = счастливая, любимая, достойная. Более 60 % пациентов страдают перфекционизмом, ставя перед собой нереалистичные, высокие требования.