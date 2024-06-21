«Устал от постоянного страха»: зачем больной раком муж Катиной инсценировал свою смерть

Бизнесмен Дмитрий Спиридонов, супруг экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной, удивил друзей и семью, разослав им приглашения на собственную «церемонию прощания». Позже выяснилось, что это была шутка — способ отпраздновать свое 41-летие и попрощаться с прошлым годом жизни. Однако реакция на эту «шутку» была не самой позитивной. В беседе с изданием «Страсти» психолог Константин Сибитев рассказал, почему черный юмор Дмитрия был неуместным.

Уместен ли черный юмор Спиридонова?

«Черный юмор всегда был и остается спорной темой. Для одних он является способом справиться со стрессом, для других — это всего лишь способ шокировать и привлечь внимание. В случае Спиридонова шутка о собственной смерти вызвала волну непонимания и тревоги. Возможно, он хотел создать эффект неожиданности и напомнить близким о важности жизни, но, судя по реакции, большинство людей восприняли это как нечто мрачное и неподобающее. Шутка Спиридонова оказалась неуместной, особенно в его положении, и вызвала больше беспокойства, чем смеха. Напомню, что у Дмитрия рак щитовидной железы, и на данный момент он находится в стадии ремиссии», — высказался психолог.

Может ли подобная шутка указывать на депрессию?

«Использование черного юмора, особенно в контексте собственной смерти, может вызывать вопросы о психологическом состоянии человека. Однако не стоит сразу делать выводы о депрессии. Люди с чувством черного юмора часто обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. Тем не менее, повторяющиеся шутки на тему смерти могут свидетельствовать о глубинных проблемах, которые стоит обсудить с психологом. Если такие шутки становятся систематическими и вызывают тревогу у окружающих, это может быть сигналом для более внимательного отношения к своему психическому здоровью», — считает эксперт.

Отношение к смерти и преодоление страха

«Дмитрий Спиридонов, переживший борьбу с раком щитовидной железы, устал от постоянного страха перед смертью. Его черный юмор и инсценировка собственной «церемонии прощания» могут быть способом справиться с этим страхом. В таком свете его поступок перестает быть просто провокацией, а становится актом преодоления и принятия своей смертности, попыткой избавиться от страха и, возможно, начать новую главу своей жизни», — высказался Константин.

Может ли это сформировать негативный сценарий?

«Когда Дмитрий реально будет просить внимания к своей проблеме, друзья могут подумать, что это очередная шутка и просто не придут на помощь. Поступок Дмитрия Спиридонова — яркий пример того, как тонкая грань между шуткой и провокацией может быть легко нарушена. Черный юмор уместен в определенных контекстах, но всегда следует учитывать реакцию аудитории и возможные последствия. Если шутка вызывает больше беспокойства, чем смеха, стоит задуматься о ее уместности и возможных глубинных причинах таких поступков. И важно помнить, что юмор должен приносить радость, а не тревогу», — резюмировал психолог.