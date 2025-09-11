«Уходят не только килограммы»: чем рискует Ксения Собчак, которая все лето «одни яйца жрала»
© Starface.ru
Журналистка Ксения Собчак раскрыла неожиданный способ похудения, заявив, что все лето «одни яйца жрала» и теперь готова похвастаться значительно постройневшей фигурой. Но не будет ли эффекта бумеранга и возврата ненавистных килограммов после прекращения экстремальной диеты? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.
В личном блоге Собчак призналась — все лето ее рацион был предельно лаконичен: яйца, и почти ничего больше. Причем не омлеты на сливочном, не бенедикт с голландским соусом, а просто яйца — как источник белка и минимум калорий. В результате быстрое снижение веса, и она даже пожаловалась, что «все висит» — настолько хорошо сработал дефицит калорий и монорежим.
«Конечно, яйца — это сытно, удобно, дешево и без лишней готовки. Но при этой монодиете, как и при любой другой, мы теряем нутриентный баланс. Яйца действительно быстро насыщают. Одно вареное — около 70–80 ккал. За день можно набрать 600–800 ккал и не чувствовать дикого голода. Это меньше, чем организму нужно, и вес уходит быстро. Но в яйцах нет клетчатки, витамина C, сложных углеводов, антиоксидантов и ряда микроэлементов. Уходят не только килограммы, но и энергия, эластичность кожи, сияние глаз и волос. Также стоит помнить, что каждое яйцо — это холестерин, пусть и «диетический». А в больших дозах еще и нагрузка на печень и почки, особенно если не пить достаточно воды и нет привычки к высокобелковым рационам. А также, все монодиеты очень тяжело психологически выдерживать. Тут стоит только аплодировать силе воли Ксении Анатольевне»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Как пояснила специалист, похудение можно было сделать более комфортным, с разнообразием в рационе, вкуснее, полноценнее. Например, расширить белковую базу рыбой, курицей и творогом.
Добавить овощи как источник клетчатки и витаминов — каждый день. Сложные углеводы, такие как киноа, гречка, нут — не враги фигуре, а поддержка для энергии и работоспособности.
«Да, возможно, вес бы уходил не так стремительно, но точно без вреда здоровью»
Ксения Собчак давно не новичок в вопросах диет. Она пробовала и интервальное голодание, и отказ от ужина, и даже детокс на овощных бульонах. И она отметила, что яичный эксперимент оказался самым быстрым способом влезть в любимое платье. Вот только в результате получился перебор, как отмечала Ксения в Сети, даже одежда 42 размера стала на ней «висеть». Так бывает при резком похудении: происходит потеря мышечной массы и тонуса.
Доктор Пришвина призвала практиковать такую диету максимум 3 дня и под контролем специалиста. Она пояснила, что здоровое тело — это не только цифра на весах. Это энергия, гормональный баланс, хороший сон, кожа и настроение.
«Пример Собчак мотивирует своей выдержкой, умением ставить цели. Каждый, кто говорит, что не может сократить свой рацион, посмотрите на Ксению Анатольевну. Она смогла выдержать и не сорваться. Питайтесь разнообразно. Любите себя. Делайте выбор в пользу долгосрочного результата — с силой, а не с изнеможением. И пусть в вашей тарелке будет место не только яйцам, но и вкусной, полезной, сбалансированной пище»
