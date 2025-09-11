«Уходят не только килограммы»: чем рискует Ксения Собчак, которая все лето «одни яйца жрала»

Журналистка Ксения Собчак раскрыла неожиданный способ похудения, заявив, что все лето «одни яйца жрала» и теперь готова похвастаться значительно постройневшей фигурой. Но не будет ли эффекта бумеранга и возврата ненавистных килограммов после прекращения экстремальной диеты? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.

В личном блоге Собчак призналась — все лето ее рацион был предельно лаконичен: яйца, и почти ничего больше. Причем не омлеты на сливочном, не бенедикт с голландским соусом, а просто яйца — как источник белка и минимум калорий. В результате быстрое снижение веса, и она даже пожаловалась, что «все висит» — настолько хорошо сработал дефицит калорий и монорежим.