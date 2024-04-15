«У них полноценная семья»: психолог раскрыла секрет брака Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева — яркая личность, звезда и творческая женщина. К ее личной жизни всегда было приковано особое внимание. Их семья с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) необычна со всех сторон: большая разница в возрасте; двойняшки, рожденные суррогатной мамой. Возможна ли любовь в паре? Как могут складываться отношения 75-летней Пугачевой с маленькими детьми? Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Ксения Березкина.

Есть три психологические причины выбора молодого партнера:

Если женщина сама легкая, игривая. В таком союзе ей легче проявлять свою детскую часть и быть на одной волне с супругом. Зрелая дама испытывает изобилие материнских энергий. Ей хочется мужа помладше, чтобы окутать его заботой, опекой. Больше отдавать в отношениях, чем брать. Женщина пытается удержать увядающую молодость. Есть расхожее мнение: с более взрослым партнером мы быстрее стареем, с более молодым — держим себя в форме. Это иллюзия мозга, которая позволяет женщине дольше чувствовать себя желанной, красивой, современной.

«Любая из этих причин может быть близка Алле Борисовне, не будем гадать на кофейной гуще. Есть лишь факт, что у них с Максимом полноценная семья. Часто они сами говорят в интервью, что их союз зрелый. Дети видят любящих родителей, которые нашли себя. Это достаточно осознанная позиция супружества и родительства», — высказалась эксперт.

«Дети растут в абсолютной любви, не знают, что такое повышенный голос, ссоры, поэтому они такие счастливые», — говорил Максим в беседе с Teleprogramma.pro.

Мама или бабушка?

«В психологии есть такое понятие — материнская фигура. Это любой человек (в том числе, опекун, приемный родитель), который выполняет все функции мамы: воспитывает, опекает, дает любовь, финансовое обеспечение. Очевидно, что Алла Борисовна проявляет себя в роли матери на все 100%. И хоть по возрасту Пугачева считывается бабушкой — это не так. Цифра в паспорте не имеет значения. Главное — это роль и статус. Ведь кто такая бабушка? Это человек, который балует, не погружается глубоко в душевные переживания детей, их потребности. Для этого есть родители. И Алла Борисовна очень трепетно относится к душевному и материальному благополучию Гарри и Лизы», — считает психолог.

«Для того, чтобы что-то ребенку дать, надо сначала понять, что он хочет вообще. И лет пять только присматриваешься», — говорила Пугачева Олегу Меньшикову.

«У детей также нет сомнений в том, что Пугачева — это их мама, ведь они воспринимают как норму всё, что происходит в их семье. Они уже сформировались как личности и росли именно в таких условиях. Для них — это нормальная ситуация. Больше вопросов у детей может вызвать контекст суррогатного материнства. Но когда они вырастут, во всём разберутся и поймут, почему только на таких условиях их мама и папа могли стать родителями», — резюмировала Ксения.

*признан иноагентом на территории РФ