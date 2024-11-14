«У чемпионки меняется улыбка»: что случилось с лицом 22-летней Алины Загитовой
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова удивила поклонников обновленным внешним видом. Ее недавнее нашумевшее интервью породило кучу сплетен: якобы 22-летняя олимпийская чемпионка настолько пристрастилась к «уколам красоты», филлерам и прочим услугам косметологов, что потеряла свою уникальность и красоту. По мнению пользователей Сети, лицо Загитовой превратилось в маску, а небольшая припухлость в области скул была расценена как последствие некорректно сделанных инъекций. Что на самом деле случилось с Алиной и чем обусловлены перемены в ее внешности, сайту «Страсти» рассказала косметолог и научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» им. Н.Ф. Измерова Анна Андреева.
Доктор выразила уверенность, что Загитова не прибегала к помощи специалистов бьюти-сферы. По крайней мере в той степени, в которой девушку обвиняют.
«Стоит отметить, что спортсменка имеет достаточно гармоничную внешность, а ее лицо максимально соответствует принципам золотого сечения. К тому же она молода и, по сути, еще не нуждается в каких-то серьезных вмешательствах, которые могли бы отразиться на ее внешности. При желании она могла бы провести в некоторых местах минимальную коррекцию для улучшения отдельных частей лица, но это все равно не испортило бы ее внешний вид настолько, насколько это раздувается критиками»
Анна Андреева
Дерматовенеролог, косметолог, научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» им. Н.Ф. Измерова
Врач согласилась с теми пользователями, которые в бьюти-провале спортсменки винили жесткий свет, неудачный ракурс и «старящий» макияж.
Мейкап, продемонстрированный в ходе интервью, действительно оказался не самым удачным, и визажист неправильно подобранными средствами «накинул» Алине пару лишних лет. Однако, по словам Анны Андреевой, был еще один аспект, из-за которого выход фигуристки многим показался подозрительным — губы спортсменки приобрели больший объем, и девушка разговаривала в непривычной для себя манере. При этом специалист отметила, что косметология тут ни при чем.
«К нарушению артикуляции и едва видимому увеличению области губ привело то, что Алина сейчас активно занимается здоровьем и правильным красивым стоянием зубов. Она проходит лечение с помощью элайнеров, что значительно меняет и конфигурацию лица, и артикуляцию, и объем губ. За счет конструкций на зубах губы выглядят пухлее и сильнее выдвинуты вперед. У чемпионки меняется улыбка, поэтому многим кажется, что с губами что-то не так»
Анна Андреева
Дерматовенеролог, косметолог, научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» им. Н.Ф. Измерова
В том, какими процедурами спортсменка может поддерживать красоту, врач тоже не увидела ничего сверхъестественного. По мнению Анны Андреевой, в столь юном возрасте и с таким типом строения, как у Загитовой, необходим минимальный набор уходовых процедур для поддержания молодости и свежести.
«Из огромного количества предлагаемых услуг я бы рекомендовала Алине проводить уходы на профессиональных линиях косметики, ручные массажи, аппаратные процедуры с лимфодренажным эффектом для лица и тела, так как по классификации типов старения, а именно наличия уязвимых мест, Загитова относится к смешанному типу. У нее с течением времени может появиться отечность и застой микроциркуляторного русла, за счет чего связки станут менее крепкими и сильными, чтобы удерживать весь каркас лица. Поэтому уход нужно начинать уже сейчас. Так же было бы отлично проводить атравматичные чистки хотя бы один раз в 1,5-2 месяца для поддержания здоровой и чистой кожи»
Анна Андреева
Дерматовенеролог, косметолог, научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» им. Н.Ф. Измерова