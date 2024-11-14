«У чемпионки меняется улыбка»: что случилось с лицом 22-летней Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова удивила поклонников обновленным внешним видом. Ее недавнее нашумевшее интервью породило кучу сплетен: якобы 22-летняя олимпийская чемпионка настолько пристрастилась к «уколам красоты», филлерам и прочим услугам косметологов, что потеряла свою уникальность и красоту. По мнению пользователей Сети, лицо Загитовой превратилось в маску, а небольшая припухлость в области скул была расценена как последствие некорректно сделанных инъекций. Что на самом деле случилось с Алиной и чем обусловлены перемены в ее внешности, сайту «Страсти» рассказала косметолог и научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» им. Н.Ф. Измерова Анна Андреева.

Доктор выразила уверенность, что Загитова не прибегала к помощи специалистов бьюти-сферы. По крайней мере в той степени, в которой девушку обвиняют.