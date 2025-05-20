Тренд пришел в Россию: меховые Labubu с зубастой улыбкой покорили звезд шоу-бизнеса

Мода снова говорит «да» всему необычному, игривому и дерзкому. Пушистые монстры Labubu стремительно покорили сумки телеведущей Ксении Бородиной, жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой и других звезд. Эти игрушки с зубастой улыбкой уже нельзя назвать просто милыми. Они — модный аксессуар с характером и настоящая эстетика поколения Z. Об этом сайту «Страсти» рассказала стилист Ксения Бланк.

Кто такие Labubu

Это не просто плюшевая игрушка, это герой, придуманный гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом. Он создал вселенную озорных монстриков, каждый из которых обладает уникальной внешностью и характером. Выпускает их компания Pop Mart — та самая, что прославилась коллекционными фигурками и blind box-форматом, когда покупатель до последнего не знает, какой персонаж ему попадётся.

Такая механика вызывает азарт у коллекционеров, но самое главное — делает каждую игрушку особенной. В линейке Labubu есть десятки вариаций: весёлые, грустные, розовые, чёрные, с хвостиками, крылышками, масками. Некоторые даже светятся в темноте. Они одновременно милые и немного пугающие — и именно в этом их стиль.

Мода на Labubu пришла из Азии, где давно ценят всё ugly cute — то есть «страшное, но очаровательное». Сначала монстриков стали вешать на сумки и рюкзаки поклонники K-pop (любители корейских музыкантов -прим. ред.), а потом тренд подхватили и звёзды мирового масштаба.

С Labubu на своих многомиллионных сумках Birkin сначала в свет вышли Рианна, Розэ, Арайя Харгейт, Амелия Хэмлин и даже Ким Кардашьян. Позже тренд подхватили уже и российские модницы.

Премиальные бренды тоже не остались в стороне: на неделе моды в Милане бренд Pronounce представил свитеры с изображением Labubu, сделав их частью подиумной эстетики. Так игрушка окончательно перешла из разряда «для фанов» в категорию fashion-аксессуара.

Телеведущая Ксения Бородина тоже украсила свою сумку трендовыми игрушками Labubu, поделившись модным зеркальным селфи в гардеробной. Этот снимок сразу же разлетелся по Сети, подтвердив: русские звёзды не отстают от мирового тренда. Ксения шутливо поделилась, что столкнулась с подделками милых монстриков и даже специально приобрела оригинальных Лабубу во время поездки в Дубай.