«Травма детства — это шрам»: как многолетняя ссора с отцом повлияла на брак Ляйсан Утяшевой

В интервью Fametime TV Ляйсан Утяшева рассказала, что спустя годы сделала первый шаг к примирению с отцом, который страдал алкоголизмом и проявлял агрессию по отношению к ней и её матери. Психолог Инна Мирная отметила, что многолетняя ссора с родителем могла повлиять на брак спортсменки с Павлом Волей. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположила, что из-за детской травмы Ляйсан сильнее ценит своего партнера. От этого их брак с юмористом такой крепкий.

Травма как шрам: исчезнет ли боль?

Психолог Инна Мирная считает, что травмы детства не исчезают бесследно, но могут перестать быть болезненной точкой, если с ними работать.

«Травма детства — это как шрам. Он остаётся, но перестаёт болеть, если с ним правильно работать. Ляйсан, обращаясь к психологам, не пытается забыть, она учится быть взрослой и целостной, принимая себя вместе с этим опытом», — объясняет Инна.

Мирная отмечает, что люди с травматичным детством часто становятся гиперответственными, стремятся все контролировать, им сложнее доверять близким. Осознав эти паттерны, человек может превратить их в сильные качества своей личности — дисциплину, выдержку, эмпатию и способность поддерживать других.

Почему важно проговорить боль

Молчание — главный враг. Многие дети из проблемных семей пытаются забыть ситуацию, закопать ее глубоко в себе, но вместо этого носят тяжелый груз, который мешает им жить дальше. Ляйсан выбрала путь честного диалога — и это, по словам Инны Мирной, зрелый шаг.

«Прощение — это не отмена прошлого, а его принятие. Когда человек осознаёт, что уже не маленький и не зависит от агрессора, он получает шанс выйти из роли жертвы и построить новые, здоровые отношения», — говорит психолог.

Брак с Павлом Волей, построенный на доверии и принятии, во многом стал противоположностью её детского опыта. Психолог Инна Мирная видит в этом закономерность, потому что люди с тяжелыми семейными историями особенно ценят партнеров, которые принимаю их уязвимость.

«Возможно, поэтому Ляйсан так близка с Павлом — он стал тем, кому она позволила видеть свою настоящую, беззащитную сторону», — считает эксперт.

Сейчас отец Ляйсан снова в кругу семьи. Он приходит к ним домой, проводит время с внуками, приносит книги по истории и обсуждает с 12-летним Робертом исторические события. Это не только примирение, но и восстановление доверия, разрушенного в прошлом.

Сила в уязвимости

Ляйсан не прячет эмоций. Она открыто говорит о боли, не боится плакать, и именно в этом психологи видят настоящую силу.

«Прощение — это не слабость, а зрелость. Только сильный человек может сказать: «Я выбираю не тащить этот груз дальше». Ее пример показывает, что сила — это не отказ от чувств, а умение проживать их и двигаться дальше. История Ляйсан — это урок для всех, кто пережил сложное детство», — резюмировала эксперт.