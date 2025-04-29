«Тот, кто их носит, — сердцеед»: профессор моды оценила стилевой эксперимент Дюжева с усами

В конце апреля 2025 года в Москве состоялось закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля, которое посетили многие звезды, в том числе и Дмитрий Дюжев. Выйдя на красную дорожку, звезда «Бригады» удивил публику новым имиджем с усами, тем самым спровоцировав обсуждения в Сети. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что Дюжеву идут усы, но их форму следовало бы выбрать другую, более широкую и короткую. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Такие усы говорят нам о том, что тот, кто их носит, — или сердцеед, пользующийся успехом у прекрасного пола, или свободный, статусный, аккуратный в выполнении принятых решений мужчина привлекательного возраста и социального положения. Возможно, форму усов можно было бы выбрать другую, более широкую и короткую, но актера они совсем не портят, и их присутствие в имидже весьма понятно», — высказалась Надежда.

В целом имидж Дмитрия говорит о закрытой самоподаче и нежелании что-либо транслировать или открывать свои черты публике. Внешним видом, строгими деловыми костюмами он демонстрирует компетентность: понимание, где и как использовать общепринятые условности, адекватность в использовании международных имиджевых стандартов, способность их придерживаться.