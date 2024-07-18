Топ-3 лучших образа с VK-Fest 2024
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VK-Fest 2024 стал ярким событием, объединившим тысячи любителей новых технологий, искусства и развлечений. Этот фестиваль привлёк внимание не только выступлениями известных артистов, но и их запоминающимися нарядами. В беседе с сайтом «Страсти» стилист Marc O’Polo Дарья Емельянова назвала 3 лучших образа фестиваля.
Ида Галич
«Ида выбрала платье из стекляруса от отечественного бренда, которое не только подчеркивает её фигуру, но и привлекает внимание своей уникальностью и блеском. Этот материал создаёт эффект мерцания при движении, что делает образ динамичным и живым. Платье идеально сидит на Иде, подчёркивая её природную грацию и женственность. Серьги в форме капель росы стали настоящей изюминкой этого образа. Они привлекают внимание к лицу Иды, создавая акцент без лишней вычурности. Эти серьги отлично сочетаются с блеском платья, добавляя общему образу нотку свежести и оригинальности», — сообщила эксперт.
Вера Вольт
«Образ Веры Вольт стал примером удачного сочетания стиля и комфорта. Девушка появилась на VK-Fest в лёгком белом костюме из натуральных тканей — классике летнего гардероба, которая всегда смотрится элегантно. Это не только стильное, но и практичное решение для жаркой московской погоды в день фестиваля. Натуральные ткани позволяют коже дышать и обеспечивают комфорт в течение всего дня. Лёгкая укладка и натуральный макияж идеально дополнили образ Веры, подчеркнув ее красоту», — заявила стилист.
Нюша
«Нюша предпочла для себя черное мини-платье, которое подчеркивает ее фигуру и добавляет образу дерзости и стиля. Кожаное платье в сочетании с байкерской курткой демонстрирует уверенность в себе и смелость в выборе одежды. Этот баланс делает образ интересным и многослойным. Элегантные босоножки на каблуках добавляют нотку женственности и утончённости, завершая общую картину. Лёгкая укладка волос создаёт впечатление естественности, а макияж не перегружает лицо яркими акцентами», — резюмировала стилист.