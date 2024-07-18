Топ-3 лучших образа с VK-Fest 2024

VK-Fest 2024 стал ярким событием, объединившим тысячи любителей новых технологий, искусства и развлечений. Этот фестиваль привлёк внимание не только выступлениями известных артистов, но и их запоминающимися нарядами. В беседе с сайтом «Страсти» стилист Marc O’Polo Дарья Емельянова назвала 3 лучших образа фестиваля.

Ида Галич

«Ида выбрала платье из стекляруса от отечественного бренда, которое не только подчеркивает её фигуру, но и привлекает внимание своей уникальностью и блеском. Этот материал создаёт эффект мерцания при движении, что делает образ динамичным и живым. Платье идеально сидит на Иде, подчёркивая её природную грацию и женственность. Серьги в форме капель росы стали настоящей изюминкой этого образа. Они привлекают внимание к лицу Иды, создавая акцент без лишней вычурности. Эти серьги отлично сочетаются с блеском платья, добавляя общему образу нотку свежести и оригинальности», — сообщила эксперт.