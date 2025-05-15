Точеные скулы, кинжально острый подбородок: как Светлана Ходченкова превратилась в роковую красавицу

Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа Светлана Ходченкова за годы карьеры превратилась из скромной девушки в роковую красавицу с мировым именем без радикальных перемен имиджа и эпатажных образов. Врач-косметолог Анна Красота рассказала сайту «Страсти», как артистке удались подобные трансформации, и что помогает 42-летней Светлане сохранять молодость.

Обычно роскошная внешность стоит публичным людям огромного труда, немалых ресурсов и целого штата визажистов, косметологов и даже пластических хирургов. Но порой встречаются и редкие «бриллианты», которым все дано от природы. К таким счастливицам относится Светлана Ходченкова. При этом без вмешательства специалистов не обошлось.