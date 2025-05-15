Точеные скулы, кинжально острый подбородок: как Светлана Ходченкова превратилась в роковую красавицу
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Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа Светлана Ходченкова за годы карьеры превратилась из скромной девушки в роковую красавицу с мировым именем без радикальных перемен имиджа и эпатажных образов. Врач-косметолог Анна Красота рассказала сайту «Страсти», как артистке удались подобные трансформации, и что помогает 42-летней Светлане сохранять молодость.
Обычно роскошная внешность стоит публичным людям огромного труда, немалых ресурсов и целого штата визажистов, косметологов и даже пластических хирургов. Но порой встречаются и редкие «бриллианты», которым все дано от природы. К таким счастливицам относится Светлана Ходченкова. При этом без вмешательства специалистов не обошлось.
«Первое, что бросается в глаза сегодня — это точеные скулы теледивы, резкий, почти кинжально острый подбородок и уверенные линии нижней челюсти. Относительно архивных снимков можно сделать смелое предположение, что имела место контурная пластика. Однако в случае Ходченковой работа была выполнена настолько тонко и уважительно, что в ней нет и намека на «глянцевую» грубость, которую мы нередко наблюдаем у жертв трендов. Это скорее творение ювелира, который привнес в образ Светланы чёткость, архитектурную цельность лица, словно Ходченкова не изменилась, а просто «сфокусировалась»
Анна Красота
Врач-косметолог
Кроме того, специалист обратила внимание на изменение формы носа и ушей Ходченковой. На ранних снимках актрисы можно заметить легкую, почти детскую лопоухость, которая дарила девушке обаяние и чистоту, делая лицо Светланы трогательно юным.
Сегодня уши актрисы сидят ближе к голове, но это не случайность и не возрастные изменения, а, скорее всего, деликатная отопластика.
Такой же осторожной, почти незаметной коррекции подвергся, возможно, и нос. Однако он был не переделан, а слегка «отредактирован»: сейчас пропорции идеальны и убраны диссонансы, но при этом сохранены индивидуальность и характер.
При этом зубы, по мнению врача-косметолога, единственное, что действительно заявляет о себе в новой Светлане. Ортодонтическое лечение, очевидно, длилось не один месяц, но результат однозначно того стоил: сейчас звезда может похвастать безукоризненной (но не бездушной) улыбкой на миллион. Причем, результат и в этой области получился весьма деликатным — у женщины не агрессивный голливудский хищный оскал, а грамотное выстраивание прикуса и формы, подчёркивающее и молодость, и уверенность Светланы.
Сколько именно процедур было у Ходченковой не стоит считать «по пальцам». Знаменитость очень тщательно ухаживает за лицом и телом, так что ее красота служит закономерным итогом большой работы. Косметология — не табель о рангах и не дневник посещений, а история отношений. И у Светланы эти самые отношения с эстетикой долгие, заботливые и умные. Видно, что она не увлекалась модными «уколами красоты» ради хайпа.
«Возможно, актриса довольно рано начала поддерживать свою внешность с командой грамотных профессионалов и поэтому за 10–15 лет прошла 3–4 комплексных этапа: немного контурной пластики, небольшая коррекция уха и носа, ортодонтия и, вероятно, регулярные поддерживающие процедуры — массажи, уходы, лёгкие инъекции»
Анна Красота
Врач-косметолог