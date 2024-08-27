«То, что нужно для жарких вечеров»: топ лучших летних нарядов звезд

Мы собрали пять самых ярких образов, которые звезды примеряли уходящим летом. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист бренда Marc O’Polo Дарья Емельянова перечислила лучшие выходы знаменитостей на красные дорожки.

Ольга Кабо

«Лето – время, когда можно смело экспериментировать с самыми яркими цветами. Что и сделала актриса Ольга Кабо. Для одного из вечерних выходов она выбрала желтый цвет и не ошиблась. Однотонный наряд выглядит стильно, уместно и солнечно – то, что нужно для жарких летних вечеров. Струящееся платье в бельевом стиле, дополненное жакетом в тон, – отличный вариант практически на любой случай», — сообщила стилист.