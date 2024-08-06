«Такой подход вполне логичен»: почему певица Нюша выбрала карьеру, а не детей

Весной 2024 года певица Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым. По словам знаменитости, ей удалось сохранить дружеские отношения с экс-возлюбленным и без скандала определить, с кем останутся дети. Согласно их решению, наследники будут проживать с отцом в ОАЭ, а Нюша уедет в Россию, где займется карьерой. Психолог Константин Сибитев считает, что у детей певицы могут возникнуть эмоциональные проблемы. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«С психологической точки зрения, развод Нюши и Игоря Сивова, сопровождаемый дружескими договоренностями и четко установленным планом по воспитанию детей, может считаться здоровым подходом к завершению брака. Родители ясно выразили свою благодарность друг к другу и достигли соглашения по всем важным вопросам, включая имущественные аспекты. В России традиционно принято, что женщина должна уделять своё внимание детям. Однако важно учитывать, что благополучие детей напрямую зависит и от финансовой стабильности матери. В данном случае Нюша решила сосредоточиться на карьере, что может обеспечить финансовую безопасность и лучшую жизнь для её детей в долгосрочной перспективе. Такой подход вполне обоснован и логичен», — высказался эксперт.

Чем опасен отрыв детей от мамы?

Отрыв детей от матери может иметь следующие психологические последствия:

Эмоциональные трудности. Дети могут испытывать чувство потери и нестабильность, если они лишаются постоянного контакта с матерью, к которой они привязаны.

Проблемы с самооценкой. Недостаток материнской заботы может влиять на самооценку детей и их ощущение безопасности в мире.

Психологические проблемы. Отсутствие регулярного общения с матерью может привести к тревожным расстройствам, депрессии и другим эмоциональным трудностям.

«Некоторые могут ошибочно полагать, что если Нюша будет строить карьеру в России, она оставит детей на произвол судьбы и не будет их навещать в Дубае. Однако это маловероятно. Современные технологии и возможности для путешествий позволяют поддерживать близкий контакт с детьми, независимо от географической дистанции. Вероятно, Нюша может регулярно посещать детей и поддерживать тесные отношения с ними, даже находясь на расстоянии», — заявил психолог.

Почему она решила сосредоточиться на карьере, а не на детях?

Нюша, вероятно, решила сосредоточиться на карьере из-за:

Профессиональной самореализации — это, как мы знаем, может быть важным аспектом личной самореализации и удовлетворения, что положительно сказывается на психологическом состоянии матери и её способности заботиться о детях.

Финансовой стабильности. Благополучие семьи и матери напрямую влияет на уровень жизни её детей. Успешная карьера может обеспечить детям и лучшее образование, и медицинскую помощь, и лучший уровень жизни.