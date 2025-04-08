«Такого типа женщины обречены на внимание мужчин»: разбор стиля похоронившей экс-супруга Седоковой
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Анна Седокова тяжело переживает смерть Яниса Тиммы. Многие заметили, что после трагедии в гардеробе певицы появилась одежда черного цвета. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что с помощью нарядов Анна подчеркивает свой траур. Более того, эксперт убеждена, что черный цвет ей к лицу. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Черное платье, в котором она провела недавнюю фотосессию, ей очень идет. Возможно, оно выражает ее скорбь. Это не новый вариант одежды, она уже появлялась в нем ранее, о чем свидетельствуют фото в соцсетях. Сейчас, видимо, выбор этого цвета продиктован еще и грустью из-за утраты бывшего мужа... Ей хорошо подходят насыщенные, яркие, чистые, открытые цвета. При этом может быть использована и темная цветовая палитра. Часто те, кто носит темные цвета, выглядят старше своих лет, но на Анну это правило не распространяется», — высказалась эксперт.
Также пользователи Сети нередко критикуют артистку за смелые наряды, подчеркивающие фигуру. Надежда встала на защиту Анны и заявила: имидж певицы отражает ее творческую натуру и выигрышно выделяет внешние данные.
«В свои 42 года выглядит очень молодо. Она безупречно сложена, женственна, самодостаточна, а иногда и весьма откровенна в нарядах. Ее имидж и стиль полностью отражают творческую, увлеченную, влюбленную в жизнь натуру. Трудно не заметить, что она ухаживает за собой, посещает косметолога, и в своем возрасте весьма компетентна в вопросах собственного имиджа. Анна любит и умеет демонстрировать фигуру, без стеснений снимается в купальниках. И ей, правда, есть, что показать! В платьях много смелости, но это все про нее! Все уместно и не заимствовано. Все соответствует персоне! Такого типа женщины (красивые, сильные, самодостаточные) обречены на внимание мужчин, о чем и свидетельствуют ее браки», — высказалась Коробцева.
Надежда Коробцева
По мнению Надежды, у Анны природные данные сочетаются с ярким, глубоким цветотипом внешности. Это позволяет использовать в костюмах практически любые насыщенные оттенки и их сочетания.