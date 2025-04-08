«Такого типа женщины обречены на внимание мужчин»: разбор стиля похоронившей экс-супруга Седоковой

Анна Седокова тяжело переживает смерть Яниса Тиммы. Многие заметили, что после трагедии в гардеробе певицы появилась одежда черного цвета. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что с помощью нарядов Анна подчеркивает свой траур. Более того, эксперт убеждена, что черный цвет ей к лицу. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Черное платье, в котором она провела недавнюю фотосессию, ей очень идет. Возможно, оно выражает ее скорбь. Это не новый вариант одежды, она уже появлялась в нем ранее, о чем свидетельствуют фото в соцсетях. Сейчас, видимо, выбор этого цвета продиктован еще и грустью из-за утраты бывшего мужа... Ей хорошо подходят насыщенные, яркие, чистые, открытые цвета. При этом может быть использована и темная цветовая палитра. Часто те, кто носит темные цвета, выглядят старше своих лет, но на Анну это правило не распространяется», — высказалась эксперт.

Также пользователи Сети нередко критикуют артистку за смелые наряды, подчеркивающие фигуру. Надежда встала на защиту Анны и заявила: имидж певицы отражает ее творческую натуру и выигрышно выделяет внешние данные.