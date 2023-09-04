«Сутенерские» шубы против спокойной эстетики: битва стилей Рогова и Надиряна

Александр Рогов и Алеко Надирян считаются самыми востребованными стилистами в отечественном шоу-бизнесе. Как конкуренты, знаменитости нередко критикуют друг друга за модные провалы. Мы решили выяснить, кого из них можно на самом деле назвать законодателем моды. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова выбрала своего фаворита в битве образов Александра и Алеко.

Александр Рогов

По мнению эксперта, Рогов — личность эпатажная, жаждущая внимания. Своей одеждой стилист хочет донести мысль: «Я не такой, как все».