«Сутенерские» шубы против спокойной эстетики: битва стилей Рогова и Надиряна
Стилист Мартынова назвала модные провалы Александра Рогова и Алеко Надиряна .
© Из профиля Instagram* Рогова и Надиряна (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Александр Рогов и Алеко Надирян считаются самыми востребованными стилистами в отечественном шоу-бизнесе. Как конкуренты, знаменитости нередко критикуют друг друга за модные провалы. Мы решили выяснить, кого из них можно на самом деле назвать законодателем моды. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова выбрала своего фаворита в битве образов Александра и Алеко.
Александр Рогов
По мнению эксперта, Рогов — личность эпатажная, жаждущая внимания. Своей одеждой стилист хочет донести мысль: «Я не такой, как все».
«Он любит «сутенерские» шубы, очки, неподходящие к лицу, но привлекающие внимание, ядреные змеиные костюмы, которые делают из него «звезду» любой вечеринки», — высказалась Дарья.
Дарья Мартынова
Стилист
Модный эксперт убеждена, что более спокойные образы лучше подчеркивают индивидуальность Рогова.
«Глядя на спокойные по объему образы, я вижу яркого, отказавшегося от идеи всех удивить, мужчину. Это выглядит красиво, дорого и однозначно привлекает внимание своей лаконичностью», — поделилась мнением стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
я выбрал вместо рекламы.
Алеко Надирян
По мнению эксперта, Алеко — полная противоположность Александра. Дарья призналась, что эстетика образов Надиряна ей более близка своей спокойностью и однозначностью.
«При взгляде на его образы глаза отдыхают. У меня не возникает вопроса: «Зачем здесь салатовый питон на все тело?». Также нет и ассоциаций с «сутенерскими» шубами. Хотя любовь к неподходящим оправам у него тоже замечена», — высказалась эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист
Подводя итоги, Дарья пришла к выводу: в модной битве стилистов выиграл Алеко Надирян.
«Для меня стиль — это не про эпатаж, а больше про спокойную самодостаточность, которая всегда выглядит органично. Она привлекает внимание не за счёт противоречивых образов, а за счёт классной композиции и пропорций в костюме», — резюмировала эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист