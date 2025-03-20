Стройная фигура и «щечки молодости»: в чем секрет преображения 47-летней Анфисы Чеховой
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Вокруг имени Анфисы Чеховой всегда вился шлейф интригующих слухов. Новая фигура и помолодевшее лицо телеведущей повергли в настоящий шок ее поклонников, заставив гадать: неужели хирургическое вмешательство или строгие диеты стали ключом к преображению Анфисы? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-косметолог Аделина Хамматова.
«Нередко знаменитости, пережившие кардинальные изменения во внешности, твердят о чудодейственной силе правильного питания и медитации. Однако в подобные заявления верят разве что самые наивные подписчики в социальных сетях, но никак не врачи. Разница между фото Чеховой "до" и "после" похудения наводит на мысль об оперативном вмешательстве. Столь быстрая потеря веса, вероятнее всего, связана с резекцией желудка»
Аделина Хамматова
Врач-косметолог
Как пояснила врач, операция, уменьшающая объем желудка, является действенным методом бариатрической хирургии для лечения тяжелого ожирения и сопутствующих заболеваний. В ходе лапароскопической процедуры хирург удаляет часть желудка, производящую грелин – гормон голода, что приводит к быстрому насыщению и длительному отсутствию аппетита. Это позволяет снизить калорийность рациона, нормализовать метаболизм и добиться стойкой ремиссии хронических болезней, часто на всю жизнь.
После операции пациенты отмечают быстрое наступление сытости. Это обусловлено не только уменьшением объема желудка, но и восстановлением работы барорецепторов в стенках органа. Эти рецепторы, реагирующие на давление, оценивают степень наполненности желудка. У людей с ожирением желудок растянут, и барорецепторы работают неэффективно, что ведет к отсутствию насыщения даже после еды. Операция восстанавливает естественный контроль аппетита: барорецепторы в уменьшенном желудке раздражаются даже небольшим количеством пищи и быстро передают сигнал о сытости в мозг.
Помимо физиологических изменений, резекция желудка положительно влияет на психологическое состояние пациентов. Уменьшение голода и связанной с ним тревоги способствует формированию здоровых пищевых привычек и повышению самооценки. Пациенты отмечают улучшение качества жизни, повышение физической активности и социальной адаптации. Малоинвазивность лапароскопической резекции является важным преимуществом. Операция, проводимая через небольшие проколы, минимизирует травмы тканей, снижает риск осложнений и ускоряет выздоровление.
«При естественном похудении столь стремительного снижения веса добиться практически невозможно – это длительный и трудоемкий процесс. Поэтому заявления Анфисы об обретении стройности через "баланс души и тела", приправленные йогой и медитацией, вызывают обоснованный скепсис. Но даже если поверить звезде на слово, возникает закономерный вопрос: куда делась растянутая годами кожа? Ведь даже после беременности женщины далеко не сразу возвращаются в форму»
Аледина Хамматова
Врач-косметолог
Чтобы понять, почему пластические хирурги не спешат верить Чеховой, необходимо учитывать, что происходит с кожей при резком снижении большого количества килограммов. Такое похудение неизбежно сказывается на фигуре и может привести к нарушениям в работе внутренних органов, что, кстати, сама Анфиса не отрицает, упоминая о нефроптозе (опущении почек).
Если человек страдает от избыточного веса на протяжении многих лет, в его коже происходят необратимые изменения: повреждаются коллагеновые и эластиновые волокна, теряется способность к сокращению. В результате после похудения кожа обвисает, становится дряблой и рыхлой. Чем больше было сброшено килограммов, тем более выраженным будет этот эффект.
Обвисшая кожа – это не только эстетический дефект, вызывающий комплексы и неуверенность в себе, но и потенциальная угроза для здоровья. Сильно обвисшая кожа на животе может нарушать работу органов пищеварительной системы и приводить к опущению внутренних органов из-за ослабления мышечного корсета.
Кожа обладает определенной эластичностью и способна адаптироваться к изменениям в организме. Однако, если человек длительное время страдал от лишнего веса, а затем резко похудел, его эпидермис не успевает принять первоначальный вид. Не стоит забывать и о возрасте. В 40-45 лет возможности организма уже не те, что в 25. Синтез коллагена и эластина, отвечающих за упругость кожи, замедляется, и для естественной подтяжки кожи требуется гораздо больше усилий. Как уже говорилось, при значительном похудении неизбежно наблюдается дряблость кожи рук, живота и бедер, поскольку ткани теряют эластичность одновременно с подкожно-жировой клетчаткой.
«Все это указывает на то, что Анфисе, вероятно, была проведена абдоминопластика, а возможно, и бодилифтинг – операция по удалению избытка кожи в нескольких областях тела. В этом можно убедиться, изучив фотографии звезды в социальных сетях, в частности, снимки в купальниках. Сама Чехова объясняет прекрасную форму массажами, которые, безусловно, полезны, но не способны дать столь впечатляющий результат. Можно поверить в работу диетологов и психологов, помогающих снизить вес. Но последствия резкого похудения не устранит даже самая дорогая медитация и самый опытный психолог»
Аделина Хамматова
Врач-косметолог
Не стоит забывать и о состоянии груди. При значительном ожирении неизбежно происходит опущение молочных желез (птоз). А грудь Анфисы, как отметила врач, выглядит превосходно, что может быть результатом мастопексии – пластической операции по подтяжке молочных желез.
Что касается лица, то здесь возникают едва ли не самые острые вопросы. Даже сбросив несколько килограммов, женщины с тревогой смотрят в зеркало, замечая, как кожа теряет тонус, упругие щеки словно «опадают», иссушаясь и покрываясь сетью морщин. Лицо, словно воздушный шарик, из которого выпустили воздух, теряет объем и четкость контуров, являя собой печальную картину увядания»
Ткани лица, имеющие анатомические точки фиксации, предательски выдают потерю эластичности. «Сдувшиеся», лишенные былой упругости, они под напором времени и внешних факторов складываются в морщины, деформируются, лишая лицо четкости и формы. Истончение и без того деликатного подкожно-жирового слоя вокруг глаз обнажает венозную сеточку, делая синеву под глазами неизменным спутником худеющего лица.
В интервью Анфиса часто подчеркивает, что выступает против инъекционных процедур и пластической хирургии. Но куда же делась обвисшая кожа, которая неизбежно должна была появиться после похудения? Ведь лицо звезды стало выглядеть даже лучше, чем прежде: появились «щечки молодости», исчезли признаки опущения нижней трети лица, стали более выразительными скулы.
«Это явно свидетельствует о работе косметологов и пластических хирургов. Ведь кожа сама по себе не исчезает, а "щечки молодости" с возрастом чудесным образом не появляются. А вот качество кожи оставляет желать лучшего. Наблюдаются признаки недостаточного увлажнения и снижения эластичности. Анфисе следует уделить больше внимания процедурам биоревитализации и ботулинотерапии, так как на последних фотографиях видны морщины вокруг глаз на фоне потери упругости. Кроме того, практически на всех снимках заметно нависание верхних век. Хотя это вполне нормально для ее возраста, это уже может стать поводом для размышлений о блефаропластике»
Аделина Хамматова
Врач-косметолог