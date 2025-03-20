Стройная фигура и «щечки молодости»: в чем секрет преображения 47-летней Анфисы Чеховой

Как пояснила врач, операция, уменьшающая объем желудка, является действенным методом бариатрической хирургии для лечения тяжелого ожирения и сопутствующих заболеваний. В ходе лапароскопической процедуры хирург удаляет часть желудка, производящую грелин – гормон голода, что приводит к быстрому насыщению и длительному отсутствию аппетита. Это позволяет снизить калорийность рациона, нормализовать метаболизм и добиться стойкой ремиссии хронических болезней, часто на всю жизнь.

После операции пациенты отмечают быстрое наступление сытости. Это обусловлено не только уменьшением объема желудка, но и восстановлением работы барорецепторов в стенках органа. Эти рецепторы, реагирующие на давление, оценивают степень наполненности желудка. У людей с ожирением желудок растянут, и барорецепторы работают неэффективно, что ведет к отсутствию насыщения даже после еды. Операция восстанавливает естественный контроль аппетита: барорецепторы в уменьшенном желудке раздражаются даже небольшим количеством пищи и быстро передают сигнал о сытости в мозг.

Помимо физиологических изменений, резекция желудка положительно влияет на психологическое состояние пациентов. Уменьшение голода и связанной с ним тревоги способствует формированию здоровых пищевых привычек и повышению самооценки. Пациенты отмечают улучшение качества жизни, повышение физической активности и социальной адаптации. Малоинвазивность лапароскопической резекции является важным преимуществом. Операция, проводимая через небольшие проколы, минимизирует травмы тканей, снижает риск осложнений и ускоряет выздоровление.