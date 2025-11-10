«Столкновение двух глубинных чувств»: психолог рассказал, что скрывается за конфликтом Соседова и Чеботиной
Сергей Соседов выразил мнение о том, что Люсе Чеботиной «не место на сцене», и раскритиковал вокальные данные. В свою очередь, певица посвятила музыкальному критику пост в соцсети, где усомнилась в его профессиональных знаниях и попросила «забыть» ее имя. На этом перепалка знаменитостей не закончилась, и они вновь обменялись колкостями в публичном пространстве. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил, что конфликт звезд изобличает их страхи. Чеботина боится изгнания со сцены, а Соседов — быть забытым.
«Неудивительно, что певицу задело. Чеботина не защищалась бы так отчаянно, если бы речь шла о вкусе или жанре. Это не спор двух профессионалов. Это ситуация, когда один человек публично ставит под сомнение само право другого на существование в профессии. Когда тебе говорят не «ты спела плохо», а «тебе здесь не место» — это уже не критика, это изгнание. Психологически это классическая стратегия доминирования. Соседов не рассуждает о музыке, он самоутверждается через разрушение другого. Он пытается доказать, что все еще обладает властью слова. Это не рецензия, а форма власти — удар по самооценке, чтобы показать: «Я решаю, кто достоин аплодисментов». Для таких людей чужая уязвимость — удобный способ почувствовать собственную силу. Они не ищут истину, они ищут повод вспомнить, что могут влиять. Без Соседова не так ярко шоу получается, с ним острее и зачастую благодаря его унижающим высказываниям. Его задача — не анализировать, а приправлять, именно насыпать перца и задеть за живое, чтобы кроме отрепетированного выступления певица сорвалась и показала себя живую. Соседов это делает с мастерством человека, который давно понял: ярость лучше логики, а унижение звезд всегда дает больше рейтинг, чем анализ. Но если отбросить медийную шелуху, то за этим всё равно остаётся человеческая боль», — высказался эксперт.
По словам психолога, Люся Чеботина, как любая певица, хочет признания. И она каждый день вкладывается в музыку, в сцену, в тело, в образ. Для неё сцена уже давно стала частью личности. Поэтому слова «тебе не место» звучат как личное унижение. Чеботина не оправдывается — она пытается удержать границы.
«То, что для зрителя выглядит как бурная перепалка, на самом деле — столкновение двух глубинных чувств: у Люси — страха быть стёртой, и у Сергея — страха быть забытым и не нужным. Такие конфликты случаются во всех сферах. Молодые специалисты слышат то же самое от усталых начальников: «Вам рано, вы не готовы». Художники — от критиков, начинающие врачи — от возрастных пациентов. Это не про компетентность, а про поколенческую тревогу. Тех, кто уже не создаёт, раздражают те, кто ещё способен гореть профессией», — резюмировал психолог.
