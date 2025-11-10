«Столкновение двух глубинных чувств»: психолог рассказал, что скрывается за конфликтом Соседова и Чеботиной

«Неудивительно, что певицу задело. Чеботина не защищалась бы так отчаянно, если бы речь шла о вкусе или жанре. Это не спор двух профессионалов. Это ситуация, когда один человек публично ставит под сомнение само право другого на существование в профессии. Когда тебе говорят не «ты спела плохо», а «тебе здесь не место» — это уже не критика, это изгнание. Психологически это классическая стратегия доминирования. Соседов не рассуждает о музыке, он самоутверждается через разрушение другого. Он пытается доказать, что все еще обладает властью слова. Это не рецензия, а форма власти — удар по самооценке, чтобы показать: «Я решаю, кто достоин аплодисментов». Для таких людей чужая уязвимость — удобный способ почувствовать собственную силу. Они не ищут истину, они ищут повод вспомнить, что могут влиять. Без Соседова не так ярко шоу получается, с ним острее и зачастую благодаря его унижающим высказываниям. Его задача — не анализировать, а приправлять, именно насыпать перца и задеть за живое, чтобы кроме отрепетированного выступления певица сорвалась и показала себя живую. Соседов это делает с мастерством человека, который давно понял: ярость лучше логики, а унижение звезд всегда дает больше рейтинг, чем анализ. Но если отбросить медийную шелуху, то за этим всё равно остаётся человеческая боль», — высказался эксперт.