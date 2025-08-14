«Стиль, который не кричит о роскоши»: сколько стоят свадебные образы Деревянко и Фуць
© Starface.ru
Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу в августе 2025 года. По данным СМИ, торжество обошлось актеру в 15 млн рублей. В беседе с сайтом «Страсти» стилист Люси Пылаева предположила, какая сумма была потрачена на свадебные наряды, оценила образы молодоженов и указала на модные ошибки.
Платье невесты: чистая эмоция и современное прочтение классики
«Меня сразил выбор Зои уже с первых фото. Макси-платье из тончайшего кружева с длинным шлейфом — это высший пилотаж современной свадебной моды: изящество, благородство линии и никакой вычурности. Закрытое декольте, короткие рукава и лаконичный крой придают облику ту самую «французскую ненавязчивость», которой хочется восхищаться. Здесь каждый сантиметр продуман, а акцент — на невидимых для публики нюансах: идеальной подгонке, дорогом материале, тонкой работе со светом и фактурами. Бренд платья — загадка, и в этом особая магия: кажется, что наряд сшит исключительно под Зою, словно продолжение её характера. По моим ощущениям, стоимость такого платья могла достигать миллиона рублей — но истинная ценность даже не в цене, а в харизме, которой наполнен этот образ. Особое удовольствие доставила щедрая сдержанность в деталях: минимализм аксессуаров, волосы, собранные в мягкий небрежный пучок, макияж с акцентом на сияющую кожу. Всё вместе это создало эффект воздушного, очень интеллигентного bridal-шика — стиля, который не кричит о роскоши, а дышит уверенностью и красотой», — высказалась эксперт.
Образ жениха: смелый шаг вне шаблонов
Костюм-тройка в синюю полоску, белая рубашка, классический галстук — вроде бы ода традиции, но Павел делает резкий поворот и выбирает кеды на платформе.
«Для меня как стилиста это проявление настоящей мужской дерзости и юмора. Кеды сразу становятся главным «информационным поводом», но — здесь честно — баланс всё же нарушен. Они слишком выбиваются на фоне изысканности Зои, и мне их смелость кажется даже слегка нарочитой. Тем не менее, я уважаю такие стилевые эксперименты — иногда свадьба нуждается в щепотке иронии и драйва. Главное — чтобы это действительно отражало внутренние ощущения жениха, а не было просто данью минутному эпатажу», — заявила Люси.
Пара на фото — две истории, две интонации
Образ Зои — про зрелое женственное самоощущение: минимум деталей, максимум смысла. Павел — вечный романтик-бунтарь с тягой к игре против правил. Вместе на снимках это не про идеальное цветовое единство или парный дресс-код, а про то, как мужчина и женщина могут открыто жить каждый свой стиль. Их индивидуальность — честная и без компромиссов.
Вывод — свадьба в эпоху личности
«Эта церемония для меня — иллюстрация того, как свадебная мода перестала быть формой и стала высказыванием. Здесь платье — не только про эстетику, оно про самоощущение невесты. Кеды — не просто спорный аксессуар, а вызов и самоирония. Такой подход вдохновляет меня и как стилиста, и как женщину: важно учиться быть смелой, слушать себя, выбирать не привычное, а близкое сердцу», — резюмировала эксперт.