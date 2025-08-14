«Стиль, который не кричит о роскоши»: сколько стоят свадебные образы Деревянко и Фуць

Образ жениха: смелый шаг вне шаблонов

Костюм-тройка в синюю полоску, белая рубашка, классический галстук — вроде бы ода традиции, но Павел делает резкий поворот и выбирает кеды на платформе.

«Для меня как стилиста это проявление настоящей мужской дерзости и юмора. Кеды сразу становятся главным «информационным поводом», но — здесь честно — баланс всё же нарушен. Они слишком выбиваются на фоне изысканности Зои, и мне их смелость кажется даже слегка нарочитой. Тем не менее, я уважаю такие стилевые эксперименты — иногда свадьба нуждается в щепотке иронии и драйва. Главное — чтобы это действительно отражало внутренние ощущения жениха, а не было просто данью минутному эпатажу», — заявила Люси.

Пара на фото — две истории, две интонации

Образ Зои — про зрелое женственное самоощущение: минимум деталей, максимум смысла. Павел — вечный романтик-бунтарь с тягой к игре против правил. Вместе на снимках это не про идеальное цветовое единство или парный дресс-код, а про то, как мужчина и женщина могут открыто жить каждый свой стиль. Их индивидуальность — честная и без компромиссов.

Вывод — свадьба в эпоху личности

«Эта церемония для меня — иллюстрация того, как свадебная мода перестала быть формой и стала высказыванием. Здесь платье — не только про эстетику, оно про самоощущение невесты. Кеды — не просто спорный аксессуар, а вызов и самоирония. Такой подход вдохновляет меня и как стилиста, и как женщину: важно учиться быть смелой, слушать себя, выбирать не привычное, а близкое сердцу», — резюмировала эксперт.