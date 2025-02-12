Старается избежать йо-йо эффекта: почему худеющая на «Оземпике» Анна Семенович избавилась всего от 7 кг

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что из-за инсулинорезистентности врач выписал ей аналог «Оземпика» для борьбы с лишним весом. Певица честно выполняет все назначения и смогла похудеть на семь килограммов. Почему Анна Семенович не может похвастаться шокирующими результатами, как некоторые западные звезды? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Как пояснила специалист, когда речь идет о похудении с использованием препаратов, подобных «Оземпику», важно понимать, что такие средства могут быть эффективными, но только в сочетании с правильным подходом к питанию. Содержащийся в препарате аналог гормона GLP-1 помогает контролировать аппетит, ускоряет насыщение, что приводит к потере веса. Однако его эффективность во многом зависит от того, как человек взаимодействует с этими изменениями в организме — то есть от диеты, физической активности и психологического состояния.

Если рассматривать диетологический подход Анны, то он сочетает несколько важных элементов. Во-первых, она всегда делает акцент на сбалансированное питание, избегая строгих ограничений и агрессивных диет, которые могут вызвать быстрые, но краткосрочные результаты, а также привести к набору веса в будущем. Её диета базируется на принципах разумного дефицита калорий, когда организм продолжает получать все необходимые микро- и макронутриенты, но в несколько меньшем количестве. Это позволяет не только постепенно снижать вес, но и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.

Также Анна не отрицает важность физической активности. Она не только использует препараты для контроля аппетита и улучшения обмена веществ, но и активно занимается фитнесом. В её тренировки включены как кардионагрузки, так и силовые упражнения, что помогает ускорить метаболизм и поддерживать мышечную массу. Увеличение мышечной массы особенно важно, так как мышцы требуют больше энергии для поддержания, что помогает ускорить общий процесс сжигания жира.

Одной из ключевых особенностей диеты Анны Семенович является акцент на правильном распределении макронутриентов: белков, углеводов и жиров. Белки занимают особое место в её рационе, так как они не только способствуют восстановлению мышц после тренировок, но и дают чувство насыщения, что важно при снижении веса. Углеводы, хотя и присутствуют в её рационе, распределяются в основном на более поздние приемы пищи, чтобы избежать пиков инсулина. Жиры, в свою очередь, берутся из полезных источников, таких как оливковое масло, авокадо и орехи, которые также играют роль в улучшении обмена веществ.

Однако, даже при таком диетологическом подходе, Анна не скрывает, что поддержание мотивации и психологический настрой также играют немалую роль в процессе похудения. Она открыто признает, что потеря веса — это не только физическая, но и эмоциональная работа. Для многих людей именно психологические барьеры, такие как стрессы, депрессия или эмоциональное переедание, могут стать основной преградой на пути к здоровому и стабильному снижению веса. С учетом этого, Анна активно делится своим опытом и подчеркивает, как важно не только заботиться о теле, но и о психологическом состоянии, чтобы избегать срывов и оставаться на пути к цели.