«Спустя годы драма не отпускает»: психолог назвала причины развода Прилучного и Муцениеце
Психолог Мирная считает, что Муцениеце до сих пор не может принять брак Прилучного.
© Starface.ru
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись три года назад. Несмотря на это, актеры продолжают выяснять отношения в медийном пространстве. Недавно стало известно, что Агата вновь подала в суд на алименты. Звезда «Закрытой школы» пожаловалась, что одна оплачивает дорогое обучение детей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная объяснила, почему бывшие супруги не могут мирно уладить конфликт.
Когда Павел и Агата были парой, они часто говорили о том, что их отношения страстные и «взрывные». В порыве гнева экс-возлюбленные били посуду и угрожали друг другу разводом. При этом артисты считали, что подобное поведение является нормой, и оправдывали его молодостью и вспыльчивостью. Эксперт убеждена, что такие страсти препятствуют построению здоровых отношений.
«Вместо того, чтобы обсуждать проблемы и решать их, люди начинают ругаться, бить посуду. Потом наступает бурное примирение, и на время отношения налаживаются. Такое поведение мы часто наблюдаем, когда сходятся люди с разными типами характера: нарциссическим и истерическим. Это, действительно, «взрывная смесь»», — высказалась психолог.
Инна Мирная
Психолог
Инна отметила, что Прилучный является нарциссом. Такие личности всегда сконцентрированы на себе и стараются быть лидерами. Так, Павел, потеряв в детстве отца, стал главным в семье.
«Я стою и ещё не понимаю, что происходит. Братан такой говорит: «Слушай, теперь ты тут главный, теперь ты за мужчину». Я считаю, что это правильные слова, потому что они меня сподвигли на то, чтобы быть лидером. И может быть, если бы их не было, я бы сейчас не записывал это интервью», — цитирует 78.ru высказывание актера.
По мнению эксперта, Павел перенес модель «главного» на отношения с Агатой. Муцениеце не раз жаловалась на то, что супруг запрещает ей строить карьеру.
«У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой. Естественно, мне, человеку, который с 16 лет работает, слышать это странно. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью», — говорила Агата изданию «ОК!».
«Муцениеце, в свою очередь, транслирует поведение «истерика». Люди с таким типом характера часто тянутся к нарциссам, восхищаются ими. Любят драму в отношениях. Мы видим, что эта драма не отпускает Агату даже спустя годы после развода. В картине мира «истериков» всё вертится вокруг них. Находиться в статусе «брошенки», когда у бывшего новый брак, — невыносимо. Поэтому и возникает желание уколоть его побольнее», — поделилась мнением психолог.
Инна Мирная
Психолог
Это подтверждают и поступки Агаты, которая публично заявляет, что Павел специально заставляет ее «нервничать, переживать».
Могли ли супруги сохранить брак?
«Все зависит от того, готовы ли люди что-то менять. Например, для нарциссической личности зоны роста — это развитие эмпатии, ослабление «хватки» (в том числе, в семье). Для истерической — работа со страхами одиночества, брошенности. Если люди спустя много лет брака по-прежнему видят себя «молодыми, горячими», если им нравятся итальянские страсти с битьем посуды, то надо признать: такие союзы обречены», — резюмировала эксперт.
Инна Мирная
Психолог