«Спустя годы драма не отпускает»: психолог назвала причины развода Прилучного и Муцениеце

Инна отметила, что Прилучный является нарциссом. Такие личности всегда сконцентрированы на себе и стараются быть лидерами. Так, Павел, потеряв в детстве отца, стал главным в семье.

«Я стою и ещё не понимаю, что происходит. Братан такой говорит: «Слушай, теперь ты тут главный, теперь ты за мужчину». Я считаю, что это правильные слова, потому что они меня сподвигли на то, чтобы быть лидером. И может быть, если бы их не было, я бы сейчас не записывал это интервью», — цитирует 78.ru высказывание актера.

По мнению эксперта, Павел перенес модель «главного» на отношения с Агатой. Муцениеце не раз жаловалась на то, что супруг запрещает ей строить карьеру.

«У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой. Естественно, мне, человеку, который с 16 лет работает, слышать это странно. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью», — говорила Агата изданию «ОК!».