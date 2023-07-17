Современность против 90-х: стилист разобрала образы Эммы Малининой и Ольги Зарубиной
Стилист Тарасова назвала Эмму Малинину современной, а Ольгу Зарубину неоднозначной.
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Стилист Анна Тарасова рассказала, что думает о нарядах бывшей жены певца Александра Малинина Ольги Зарубиной и его нынешней супруги Эммы. В эксклюзивном комментарии для портала «Страсти» эксперт оценила образы звезд.
Анна считает, что обе дамы удивляют поклонников не только молодостью, но и стильными аутфитами. Жена артиста Эмма Малинина является настоящей модницей. По мнению стилиста, она выглядит молодо и одета со вкусом. Но своими нарядами блондинка вызывает у поклонников разные эмоции.
«Судя по профилю Малининой, основное, на что она обращает внимание – это сумки и обувь, которые всегда должны соответствовать последним тенденциям. Делая ставку на трендовые аксессуары, Эмма порой совершает промахи в актуальности прочих позиций при создании стильных образов».
Анна Тарасова
Стилист
Тарасова отмечает, что в стиле Малининой прослеживается тенденция к комфортным и расслабленным образам. Особую любовь Эмма питает к джинсам.
Стиль Ольги Зарубиной, которая в прошлом была супругой певца, Анна назвала неоднозначным. У эксперта возникло чувство, что артистка собирается сама, но иногда консультируется с профессионалами.
«Ее образы – это рулетка. От актуальных, современных и сбалансированных до «нафталиновых», в стиле 90-х годов. Но одно всегда остается неизменно – очки прямоугольной формы в тонкой оправе. Это своего рода запоминающийся якорь в стиле звезды».
Анна Тарасова
Стилист
При этом поклонники женщин восхищаются ими и одаривают комплиментами, подчеркивая индивидуальность каждой.