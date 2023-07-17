Современность против 90-х: стилист разобрала образы Эммы Малининой и Ольги Зарубиной

Стилист Анна Тарасова рассказала, что думает о нарядах бывшей жены певца Александра Малинина Ольги Зарубиной и его нынешней супруги Эммы. В эксклюзивном комментарии для портала «Страсти» эксперт оценила образы звезд.

Анна считает, что обе дамы удивляют поклонников не только молодостью, но и стильными аутфитами. Жена артиста Эмма Малинина является настоящей модницей. По мнению стилиста, она выглядит молодо и одета со вкусом. Но своими нарядами блондинка вызывает у поклонников разные эмоции.