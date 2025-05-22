«Совместим все факты»: раскрыта причина лишнего веса 54-летней Леры Кудрявцевой
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Телеведущая Лера Кудрявцева недавно пожаловалась, что набрала пять килограммов, и все ее платья «трещат по швам». Как предположила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти», появлению лишних килограммов поспособствовали гиподинамия и изменения в режиме питания после полученной в 2024 году травмы колена.
Напомним, Кудрявцева в феврале 2024 года неудачно упала. Хирурги диагностировали у нее разрыв крестообразной связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Период реабилитации составил более полугода.
Как пояснила доктор Пришвина, при снижении двигательной активности замедляется базальный уровень метаболизма (BMR). Это означает, что организм начинает сжигать меньше калорий даже в состоянии покоя.
«Снижается активность митохондрий, ответственных за выработку энергии. Это приводит к накоплению жира, особенно висцерального. Соответственно, вся разница калорий Леры Кудрявцевой отправлялась в жировое депо. Также при низкой активности ткани становятся менее чувствительными к инсулину. Он стимулирует накопление жира, особенно в области живота. Чем выше уровень инсулина — тем активнее организм запасает».
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Еще один интересный момент: грелин (гормон голода) остаётся активным и повышается, если человек мало двигается — в результате усиливается тяга к еде, особенно калорийной.
При гиподинамии часто наблюдается повышение кортизола — гормона стресса. Хронически повышенный кортизол стимулирует аппетит и способствует отложению жира, особенно в брюшной полости. А вот уровень помощников липолиза - тестостерон и соматотропин- снижается при малоподвижном образе жизни. Их дефицит ускоряет накопление жира. При гиподинамии также снижается количество мышечных волокон, которые в покое тратят больше калорий чем жировые клетки.
Естественно, в процессе восстановления Лера Кудрявцева никак не могла избежать этих последствий.
Не стоит забывать и про посттравматическое стрессовое расстройство. Телеведущая упоминала, что из-за стресса начала заедать свои переживания мучными и сладкими продуктами, что привело к набору веса. Стресс может способствовать увеличению потребления пищи, особенно продуктов с высоким содержанием сахара и углеводов.
Лера Кудрявцева признавалась, что является «жуткой сладкоежкой» и не всегда придерживается правильного питания. Она также упоминала, что не сидит на диетах, но пытается питаться правильно, хотя это не всегда получается.
«Теперь совместим все факты: телеведущая увеличила потребление сладких и калорийных продуктов, при этом увеличила количество потребляемых нездоровых продуктов, и все это при низкой физической активности. Все это привело к набору веса. Надеюсь, скоро Лера Кудрявцева придет в форму. Важно начинать с легких упражнений, таких как прогулки или плавание, и постепенное увеличение интенсивности помогут улучшить физическую форму без риска травм»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Также, на данном этапе помогут практики релаксации, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, могут помочь снизить уровень стресса и увеличат физическую активность.