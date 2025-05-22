«Совместим все факты»: раскрыта причина лишнего веса 54-летней Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева недавно пожаловалась, что набрала пять килограммов, и все ее платья «трещат по швам». Как предположила врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти», появлению лишних килограммов поспособствовали гиподинамия и изменения в режиме питания после полученной в 2024 году травмы колена.

Напомним, Кудрявцева в феврале 2024 года неудачно упала. Хирурги диагностировали у нее разрыв крестообразной связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Период реабилитации составил более полугода.

Как пояснила доктор Пришвина, при снижении двигательной активности замедляется базальный уровень метаболизма (BMR). Это означает, что организм начинает сжигать меньше калорий даже в состоянии покоя.