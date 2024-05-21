«Советовал бы не заигрываться»: продюсер оценил сотрудничество Лещенко с молодыми артистами

Продюсер Павел Рудченко сомневается в успехе сотрудничества Льва Лещенко с молодыми певцами. Павел прокомментировал новое направление в творчестве артиста в беседе с изданием «Страсти».

В мае 2024 года Лещенко записал трек с группой Filatov&Karas. По словам артиста, ему нравятся эксперименты в творчестве. Сейчас он старается «интегрироваться в молодежную среду». Продюсер считает: нет ничего плохого в том, что Лещенко молодится. Сотрудничество с начинающими артистами поможет ему преодолеть уныние из-за проблем со здоровьем. При этом Рудченко выразил сомнение, что новые песни станут хитами.

«Будут ли эти треки хитовыми? Я бы не делал на это ставку. Все-таки Лев Валерьянович ассоциируется с другими именитыми артистами. Я говорю про Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева. Они всегда несли себя как флагманы и являлись примером для молодого поколения. Они никогда не опускались до пошлых штучек и не хватались за любой пиар-повод. Я бы советовал Лещенко не заигрываться в этом плане», — высказался продюсер.

По мнению Рудченко, певцу стоит задуматься, с кем можно записывать трек, а с кем — нет. Иначе он рискует испортить репутацию, «приобретенную годами».