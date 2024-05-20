«Сохранила естественность внешности»: раскрыт секрет красоты Люси Чеботиной
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В своих интервью 27-летняя певица Люся Чеботина говорит о том, что не изменяла внешность с помощью пластической хирургии. Врач дерматолог-косметолог Мария Колдашова в беседе с сайтом «Страсти» подтвердила, что артистка говорит правду.
«Я не увидела признаков хирургического или косметологического вмешательства во внешности. Если изучить ее подростковые фотографии, то можно отметить, что губы у нее всегда были достаточно пухлые. Дополнительный объем, который мы наблюдаем в ее клипах или на снимках легко достигается с помощью макияжа. До возрастных изменений этой зоны, которые требуют коррекции с помощью уколов красоты, филлеров, Чеботиной пока далеко — они, как правило, дают о себе знать после 30 лет и выражаются в потере объема и четкого очертания губ».
Мария Колдашова
Врач дерматолог-косметолог клиники медицинской косметологии Juvi Clinic
Специалист также отметила, что на подростковых фотографиях спинка носа у певицы выглядит чуть шире, а кончик носа заострен. Такого результата многие селебрити добиваются с помощью пластической хирургии. Но, в случае Чеботиной — это заслуга правильно поставленного света и скульптурного макияжа. Все это дает определенную игру света и тени, благодаря чему кажется, что над формой носа поработал пластический хирург.
То, что Люся сохранила естественность внешности, можно судить по тем ее фотографиям, где на ней нет специфического грима — форма носа осталась такой же, как и в 16−18 лет.
Если изучить фотографии певицы разных лет, то можно отметить, что ее лицо значительно похудело. В этих случаях многие специалисты подозревают использование липолитиков для уменьшения объема подкожно-жировой прослойки или хирургическое удаление так называемых комков Биша — это компактные жировые пакеты, которые располагаются между скуловой зоной и нижней челюстью. В юношеском возрасте они максимально выражены, что и обеспечивает округлость щек. Но к 22−24 годам объем комков Биша начинает уменьшаться. Эти возрастные изменения заканчиваются годам к 30.
Как правило в этом возрасте от круглых щек не остается и следа. Именно поэтому, большинство врачей не рекомендует в молодости удалять эти жировые пакеты. В противном случае лицо после 30−35 лет будет выглядеть изможденным.
«У Люси Чеботиной лицо похудело естественным путем, это видно. Более того, певица заметно скинула в весе, что также могло способствовать уменьшению объема комков Биша. Кстати, хочу отметить, что после такого значительного похудения, нос тоже может изменяться — немного может измениться его ширина».
Мария Колдашова
Врач дерматолог-косметолог клиники медицинской косметологии Juvi Clinic
В целом, по мнению косметолога, визуальные изменения Люси Чеботиной во многом связаны с изменением веса, так как похудение в значительной степени меняет и лицо.
Это связано и с уменьшением объема подкожно-жировой клетчатки, и с изменением в положении определенных мышц, а также пропорций лица. И многие об этом забывают, пытаясь найти следы косметологического вмешательства или же пластической хирургии там, где их не было.
«Я не исключаю, что Люся прибегает к услугам аппаратной и инъекционной косметологии, чтобы улучшить качество кожи, например, фотоомоложению, что убрать сосудики и мелкие дефекты кожи и стимулировать выработку коллагена, также, скорее всего она делает биоревитализацию и плазмотерапию, преследуя те же цели».
Мария Колдашова
Врач дерматолог-косметолог клиники медицинской косметологии Juvi Clinic