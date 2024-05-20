«Сохранила естественность внешности»: раскрыт секрет красоты Люси Чеботиной

Если изучить фотографии певицы разных лет, то можно отметить, что ее лицо значительно похудело. В этих случаях многие специалисты подозревают использование липолитиков для уменьшения объема подкожно-жировой прослойки или хирургическое удаление так называемых комков Биша — это компактные жировые пакеты, которые располагаются между скуловой зоной и нижней челюстью. В юношеском возрасте они максимально выражены, что и обеспечивает округлость щек. Но к 22−24 годам объем комков Биша начинает уменьшаться. Эти возрастные изменения заканчиваются годам к 30.

Как правило в этом возрасте от круглых щек не остается и следа. Именно поэтому, большинство врачей не рекомендует в молодости удалять эти жировые пакеты. В противном случае лицо после 30−35 лет будет выглядеть изможденным.