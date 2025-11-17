«Смена образа говорит не о кризисе»: почему 18-летняя дочь Глюкозы отказалась от эпатажного стиля

В личном блоге 18-летняя Лидия Чистякова показала фото с новым имиджем. Наследница Глюкозы отказалась от эпатажного образа, пирсинга, разноцветных волос в пользу женственности и элегантности. Она сделала крупные локоны, макияж с яркой помадой и примерила каблуки. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Вадим Безделев сообщил, что смена имиджа связана не только с взрослением Лидии. По словам эксперта, девушка могла отказаться от эпатажа, чтобы избежать сравнений с матерью, новый стиль которой раскритиковали в Сети.

«Смена имиджа — один из самых наглядных способов показать, что внутри человека происходит важный сдвиг. Особенно в подростковом и юношеском возрасте, когда идентичность ещё формируется. Примеривание разных стилей в этот период — не каприз и не попытка шокировать окружающих, а естественный механизм развития. Пока личность растёт, она пробует роли, проверяет, что ей подходит, и таким образом постепенно выстраивает своё «я»», — высказался Вадим.

Сегодня это ещё и культурный тренд. Визуальная трансформация стала частью цифровой коммуникации: яркий образ быстрее привлекает внимание, помогает заявить о себе, получить отклик в социальной среде. В мире, где информация обновляется ежеминутно, смена стиля иногда работает лучше слов, как PR-жест, способ перезапустить интерес к себе, особенно если другими путями этого добиться сложно.