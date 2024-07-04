«Сложно создать близкие отношения»: психолог объяснил связь Решетовой с женатыми мужчинами

В мае 2024 года певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. По слухам, бизнесмен изменил супруге с Анастасией Решетовой, которую неоднократно обвиняли в связи с занятыми мужчинами. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил, что модель встречается с женатыми из-за детской травмы.

«Анастасия Решетова родилась в семье, где не было любви. Родители не стали расходиться в поисках счастья, а продолжили жить вместе, «чтобы не травмировать детей». Они полагали, что детям лучше наблюдать за руганью дома и жить в полной семье, не понимая, что склоки родителей – это непрекращающаяся травма для ребенка. Строгий и контролирующий отец и скандалы родителей однозначно отразились на формировании Анастасии как личности. К тому же в одном интервью модель призналась, что испытала нехватку маминой любви. Хотя она и старается, чтобы переживания из детства не отражались на ней в настоящем, повторяющиеся отношения с женатыми мужчинами говорят об обратном», — высказался эксперт.

В 17 лет Анастасия ушла из дома, чтобы начать самостоятельную жизнь. Училась в институте, участвовала в конкурсах красоты и даже стала первой вице-мисс России в 2014 году. Однако первый значительный интерес к девушке пришел после встречи с женатым рэпером Тимати.

«Ранний жизненный опыт влияет на то, как ведут себя люди во взрослой жизни. Глядя на поведение Анастасии и её интерес к женатым мужчинам, можно предположить, что у нее сложность с формированием долгосрочной привязанности. У неё развился избегающий или страховой стиль привязанности. В этом случае девушке сложно создать близкие отношения, поскольку чрезмерно развито стремление к независимости и контролю над ситуацией и чувствами. Людям с таким видом привязанности наиболее привлекательными кажутся недоступные партнёры. Если встречаться с женатым мужчиной, то есть ощущение близости, но нет риска с головой нырнуть в эти отношения и потерять контроль. Мужчина, который занят, кажется безопаснее. Если же мужчина уходит из семьи и, не дай Бог, зовёт замуж, страх ответственности и обязательств накрывает девушку, и отношения заканчиваются. Конечно, это не заключение, которое можно дать после личной консультации. Озвучена только одна из возможных интерпретаций публичного поведения и высказываний Анастасии», — резюмировал психолог.