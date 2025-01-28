«Сложно быть стилистом для себя»: как Рогов критикует звезд и сам совершает модные ошибки
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Александр Рогов — один из самых известных стилистов в России, который регулярно подвергает звезд критике. При этом сам Александр нередко становится объектом насмешек из-за необычных образов. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина и эксперт в области Психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева считает, что Рогову необходима помощь стилиста. В первую очередь, ему нужно омолодить образ, избавившись от седины. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«В визуальной подаче Александра всегда проявляется его многогранная «Я-концепция», ему свойственен выделяющийся тип отношения к одежде. Привлечь к себе внимание – вот задача, которую он успешно решает с помощью одежды. С точки зрения науки это связано с определенными потребностями личности в общении и самоутверждении. Экстравагантность его костюмов очень часто связана и с поведением. Александр Рогов следит за модой, следует ей, но тем не менее, он носит обычные футболки. Рогову свойственен максимализм в использовании и модных деталей, и аксессуаров. Часто видим Александра в кричащих ярких цветах. Иногда наблюдается дисбаланс формируемых на себе образов, так, например, классический костюм в сочетании с серьгой в ухе. Оформление лица легкой небритостью в образах с классическим костюмом смотрится противоречиво. Ранняя седина волос и бороды, вне сомнений, визуально делают Рогова гораздо старше, поэтому в его образе есть некоторый контраст – сочетание состарившегося седого мужчины и модного мужчины, чуть старше 40 лет. Честно говоря, если не знать даты рождения Александра, его можно принять за ровесника, скажем, Филиппа Киркорова», — высказалась эксперт.
По словам Надежды, оценки и суждения Рогова вызывают недоумение профессионалов: в их основе лежат не знания обсуждаемой области, а высокая самооценка и самоуверенность.
Эксперт советует стилисту начать омолаживать свой образ. Для этого необходимо вернуться к природному цвету волос и бороды. Также, по мнению профессора моды, в своих образах Александру следовало бы придерживаться моностилистики. Если это классический стиль, то одежда должна быть эксклюзивной, элегантной, из необычных дорогих материалов.
«Следует отметить, каков бы ты не был раскрученный стилист, очень сложно быть стилистом для самого себя, тем более имиджмейкером. Мне не удалось найти информацию о его профессиональной подготовке в области модной индустрии и дизайна костюма. Увы, это очередное проявление современного тренда – раскрутка собственного бренда и открытие магазинов одежды медийными личностями, которым кажется, что быть модным комментатором и стилистом очень просто, а еще проще – дизайнером по костюму», — резюмировала Надежда.
Надежда Коробцева