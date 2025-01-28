«Сложно быть стилистом для себя»: как Рогов критикует звезд и сам совершает модные ошибки

Александр Рогов — один из самых известных стилистов в России, который регулярно подвергает звезд критике. При этом сам Александр нередко становится объектом насмешек из-за необычных образов. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина и эксперт в области Психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева считает, что Рогову необходима помощь стилиста. В первую очередь, ему нужно омолодить образ, избавившись от седины. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«В визуальной подаче Александра всегда проявляется его многогранная «Я-концепция», ему свойственен выделяющийся тип отношения к одежде. Привлечь к себе внимание – вот задача, которую он успешно решает с помощью одежды. С точки зрения науки это связано с определенными потребностями личности в общении и самоутверждении. Экстравагантность его костюмов очень часто связана и с поведением. Александр Рогов следит за модой, следует ей, но тем не менее, он носит обычные футболки. Рогову свойственен максимализм в использовании и модных деталей, и аксессуаров. Часто видим Александра в кричащих ярких цветах. Иногда наблюдается дисбаланс формируемых на себе образов, так, например, классический костюм в сочетании с серьгой в ухе. Оформление лица легкой небритостью в образах с классическим костюмом смотрится противоречиво. Ранняя седина волос и бороды, вне сомнений, визуально делают Рогова гораздо старше, поэтому в его образе есть некоторый контраст – сочетание состарившегося седого мужчины и модного мужчины, чуть старше 40 лет. Честно говоря, если не знать даты рождения Александра, его можно принять за ровесника, скажем, Филиппа Киркорова», — высказалась эксперт.

По словам Надежды, оценки и суждения Рогова вызывают недоумение профессионалов: в их основе лежат не знания обсуждаемой области, а высокая самооценка и самоуверенность.

Эксперт советует стилисту начать омолаживать свой образ. Для этого необходимо вернуться к природному цвету волос и бороды. Также, по мнению профессора моды, в своих образах Александру следовало бы придерживаться моностилистики. Если это классический стиль, то одежда должна быть эксклюзивной, элегантной, из необычных дорогих материалов.