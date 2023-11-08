«Слился с толпой»: модная битва звезд «Бригады» Безрукова и Дюжева
Стилист Беляева объяснила, почему Дюжев проиграл модную битву Безрукову .
© Из профиля Instagram* Безрукова и Дюжева (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев стали известны благодаря «Бригаде». В начале нулевых зрители впервые увидели криминальный сериал, в котором актеры сыграли главные роли. Спустя 20 лет история друзей, объединившихся в преступную группировку, до сих пор на слуху. Не забывает публика и про самих актеров, чьи выходы в свет всегда обсуждаются. Мы решили выяснить, у кого из звезд «Бригады» стиль соответствует времени и последним трендам. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» дизайнер-стилист Юлия Беляева назвала своего фаворита в модной битве.
«Что касается Дюжева, то тут нормкор, минимализм и классика. Всё очень аскетично, лаконично и выдержано. Сложно за что-то зацепиться. Образы вне времени. Эдакая нестареющая классика. Просто и со вкусом. Его образ никак не кричит о том, что он человек творческой профессии. Не будь он знаменитым, слился бы с толпой», — высказалась эксперт.
юлия Беляева
Дизайнер-стилист
«В образах Сергея Безрукова я увидела микс смарткэжуал, классику, минимализм и отголоски денди. Здесь уже поинтереснее: он может пробовать необычные сочетания и фактуры, акссесуары. Есть много удачных образов, как в монохромной гамме, так и на контрасте. Чувствуется правильный баланс, выдержка и лёгкость. Шляпы, очки, часы, яркие акценты. Достаточно просто и лаконично, но современно и стильно», — поделилась мнением стилист.
Юлия Беляева
Дизайнер-стилист
Подводя итоги, Юлия пришла к выводу: в модной битве актеров выиграл Сергей Безруков.
«Свой голос я отдаю Безрукову. У него прослеживаются стремление к экспериментам и стилистическое настроение», — резюмировала эксперт.
Юлия Беляева
Дизайнер-стилист