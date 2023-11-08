«Слился с толпой»: модная битва звезд «Бригады» Безрукова и Дюжева

Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев стали известны благодаря «Бригаде». В начале нулевых зрители впервые увидели криминальный сериал, в котором актеры сыграли главные роли. Спустя 20 лет история друзей, объединившихся в преступную группировку, до сих пор на слуху. Не забывает публика и про самих актеров, чьи выходы в свет всегда обсуждаются. Мы решили выяснить, у кого из звезд «Бригады» стиль соответствует времени и последним трендам. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» дизайнер-стилист Юлия Беляева назвала своего фаворита в модной битве.