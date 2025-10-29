«Скрывать худобу необязательно, важно сбалансировать линии»: стилист рассказала о модных ошибках Варнавы

Екатерина Варнава давно уже не просто комедийная артистка, а девушка с утонченным чувством стиля. Ей удается сочетать дерзость, иронию и элегантность. Она смело экспериментирует, соединяет спортивные детали с женственными силуэтами, деловые костюмы с кроссовками, объемные жакеты с мини. Стилист Елизавета Пак сообщила, что за модными экспериментами Варнавы интересно наблюдать. При этом эксперт отметила, что, несмотря на чувство стиля, Варнава все же допускает модные ошибки, выбирая цветочный принт и миниатюрные сборки. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Особенно органично Варнава выглядит в расслабленных сочетаниях. Мягкий оверсайз, деним, спортивные элементы, немного богемности и мотивы бохо отлично подчеркивают ее фактуру, позволяют быть свободной, уверенной, немного дерзкой и живой. Также на ней особенно эффектно смотрятся чистые линии, плотные материалы и минимализм в деталях. Ей идет все, что добавляет характера и подчеркивает ее природную графичность: смелые силуэты, костюмы, длинные жакеты и брюки мужского кроя. Но, как и у любой смелой модницы, бывают неудачные попадания. Например, мелкие цветочные принты или миниатюрные оборки часто спорят с ее внешностью. Такие детали «уменьшают» Екатерину, делают ее облик не таким выразительным. От природы у артистки крупные, четкие, скульптурныечерты лица, а также высокая контрастность внешности. Именно поэтому лучше выбирать более яркие цвета и принты покрупнее, с графикой или динамикой, особенно в районе лица. Это сохранит баланс между женственностью и ее природной силой», — высказалась Пак.

Елизавета обратила внимание на стройную фигуру Варнавы, которую многие принимают за чрезмерную худобу. Но вместо того, чтобы скрывать эту особенность, артистка делает ее мощным акцентом, особенно на сцене. Например, облачается в облегающие платья или полностью открывает ноги, подчеркивая модельную хрупкость.

«Как стилист, отмечу, что скрывать худобу необязательно, важно сбалансировать линии. Например, играть на контрасте объемного верха и открытого низа или наоборот, что создаст эффектный диссонанс. А если все же хочется добавить объема, стоит выбирать плотные фактуры (твид, вельвет, деним, костюмная шерсть, кожа) или использовать многослойность. Например, свободный жакет поверх короткого платья. Варнава такими приемами тоже активно пользуется и является примером того, как худоба может выглядеть выразительно и женственно, если правильно расставлены акценты. Екатерина бывает разной: дерзкой, романтичной, спортивной, но всегда остается собой. У нее яркий вкус и чувство самоиронии. И хотя в ее образах много театральности, за этим читается сильный характер и умная женщина, которая чувствует моду не только глазами, но и душой», — резюмировала эксперт.