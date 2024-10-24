«Склонен к более статусным вещам»: профессор моды назвала фаворита в битве стилей Козловского и Петрова

Данила Козловский и Александр Петров – успешные актеры, обладающие харизмой и чувством стиля. Их имиджи в чем-то схожи: один типаж, возраст, оба часто используют классический стиль. Изучив образы звезд, профессор моды РГУ им. А.Н. Косыгина и член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева нашла отличия между ними. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт отметила, что Козловский носит более статусные и премиальные вещи, чем Петров.

Данила Козловский – элегантная классика с налетом шика

Козловский известен своим безупречным чувством стиля. Его можно увидеть в элегантных костюмах на светских мероприятиях и в строгих образах на красных дорожках. Он предпочитает классику – костюмы от таких брендов, как Tom Ford, Brioni и Gucci, которые подчеркивают его статусность и утонченность.

Его образы лаконичны: на премьере одного из фильмов он блистал в черном костюме, идеально подчеркивающем фигуру, с гладкой прической и ухоженной бородой. Этот стиль отражает зрелость и уверенность, которые идут ему.

Благодаря приверженности к классике его образы почти всегда предсказуемы, но всегда элегантны. Так, например, на церемонии вручения премии «Золотой Орел» он вновь появился в черном классическом костюме – это уже стало его визитной карточкой для подобных торжеств. Такая приверженность к классическому стилю говорит о нем, как о человеке строгом, простом, сдержанном, ценящим добротность, практичном, рациональном, тщательном, ценящим функциональность, соответствие фигуре, деловую комфортность, примерность, образцовость, превосходность, элегантность.