«Склонен к более статусным вещам»: профессор моды назвала фаворита в битве стилей Козловского и Петрова
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Данила Козловский и Александр Петров – успешные актеры, обладающие харизмой и чувством стиля. Их имиджи в чем-то схожи: один типаж, возраст, оба часто используют классический стиль. Изучив образы звезд, профессор моды РГУ им. А.Н. Косыгина и член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева нашла отличия между ними. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт отметила, что Козловский носит более статусные и премиальные вещи, чем Петров.
Данила Козловский – элегантная классика с налетом шика
Козловский известен своим безупречным чувством стиля. Его можно увидеть в элегантных костюмах на светских мероприятиях и в строгих образах на красных дорожках. Он предпочитает классику – костюмы от таких брендов, как Tom Ford, Brioni и Gucci, которые подчеркивают его статусность и утонченность.
Его образы лаконичны: на премьере одного из фильмов он блистал в черном костюме, идеально подчеркивающем фигуру, с гладкой прической и ухоженной бородой. Этот стиль отражает зрелость и уверенность, которые идут ему.
Благодаря приверженности к классике его образы почти всегда предсказуемы, но всегда элегантны. Так, например, на церемонии вручения премии «Золотой Орел» он вновь появился в черном классическом костюме – это уже стало его визитной карточкой для подобных торжеств. Такая приверженность к классическому стилю говорит о нем, как о человеке строгом, простом, сдержанном, ценящим добротность, практичном, рациональном, тщательном, ценящим функциональность, соответствие фигуре, деловую комфортность, примерность, образцовость, превосходность, элегантность.
Александр Петров — свободный стиль с изюминкой
Хотя Александр Петров нередко появляется в классическом костюме, как и Козловский, все же он известен своим более расслабленным и экспериментальным подходом к стилю. На первый взгляд, его можно обвинить в небрежности, но на самом деле это тщательно продуманный образ, который вполне подходит творческой личности.
Ранее Александр Петров славился своим смелым и эксцентричным стилем, изобилующим аксессуарами: шапками, цепочками и яркими деталями, которые подчеркивали его индивидуальность. Однако в последние годы он сделал шаг к формированию более сдержанного и минималистичного имиджа. В его образах стало заметно меньше кожаных браслетов, цепочек, ярких шапок и других элементов аксессуаров, теперь он предпочитает простые линии и выдержанные тона, что придаёт его образу свежесть и элегантность.
«Таким образом, Козловский чаще делает ставку на безупречные костюмы и классический мужской стиль, что делает его образ всегда актуальным и элегантным. Петров же предпочитает одеваться больше для комфорта, чем для статусности, легко смешивает стилистику в повседневных образах. Судя по тому, что Козловский снялся в рекламной кампании российского бренда и когда-то был амбассадором Gucci, он склонен к более статусным, премиальным вещам», — резюмировала Надежда.
Коробцева Надежда
профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, член Союза дизайнеров России