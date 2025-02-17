«Скандал как обязательное условие для прав на песню»: что не так в конфликте Дэнс и Бузовой

Ольга Бузова угодила в скандал из-за прав на песню Baby Tonight. Пока Лада Дэнс обвиняет коллегу в создании ремейка без разрешения, певица приводит доказательства лжи Лады. Бузова возмущена обвинениям Дэнс и считает, что та желает пропиариться на ее имени. Однако психолог Станислав Самбурский считает, что поведение артисток — часть большой, спланированной игры. Он не исключает: скандал Бузовой и Дэнс мог быть устроен «как обязательное условие для предоставления прав на песню». Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Недавний скандал Лады Дэнс и Ольги Бузовой — довольно грубая подделка настоящих конфликтов. Но даже этот абсолютно беззубый конфликт всё равно интересен аудитории благодаря эффекту эмоционального заражения. Не удивлюсь, если скандал шёл как обязательное условие для предоставления прав на песню. В магазинах так сбывали неликвид: хочешь купить что-то нужное по сладкой цене — забирай обязательным довеском какую-нибудь просрочку. Так и здесь сквозит ощущение, что к старому хиту довеском шла позабытая певица. Глядя как Лада Дэнс снова выплывает на эстраду, вполне разумными кажутся её усилия по раскачиванию медиа-скандала. Старая гвардия умеет расчетливо подходить к делу и не теряет хватки, тем более усилиями Ольги Бузовой «Девочка-ночь» теперь снова напевает вся страна», — высказался психолог.

Когда две известные личности публично ссорятся, зрители невольно «заражаются» их эмоциями. Бузова демонстрирует обиду, и люди эмоционально присоединяются к её чувствам и начинают ощущать похожие эмоции, даже если сами не участвуют в конфликте. Этот эффект работает как магнит для внимания публики: когда обвинение брошено, сложно прекратить смотреть скандал и хочется выяснить, кто прав, а кто виноват.

«Ольге, конечно, далеко до мастерства эскалации конфликта в исполнении Филиппа Киркорова, но она тоже может задать жару. Наш интерес только подталкивает её развивать эту ветку событий, чтобы делать каждый следующий эпизод более драматичным и эмоционально ещё больше вовлекать зрителей. Певицы Ольга и Лада делают своё дело и развлекают нас», — резюмировал эксперт.