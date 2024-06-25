«Система известна дисциплиной»: психолог оценила методы воспитания Шепелева сына от Фриске

«С точки зрения детской психологии, Шепелев прав в том, что применяет элементы китайской системы воспитания такие, как строгие ограничения на использование гаджетов. Китайская система известна своей дисциплиной и акцентом на обучении и личностном развитии. Ограничение экранного времени до трех часов в неделю, как это делает Шепелев, может помочь детям сосредоточиться на реальной жизни, развивать социальные навыки и физическую активность. Многие исследования подтверждают, что чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на развитии ребенка», — высказалась эксперт.