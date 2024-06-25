«Система известна дисциплиной»: психолог оценила методы воспитания Шепелева сына от Фриске
© Starface.ru
Не так давно Дмитрий Шепелев заявил, что воспитывает сына Платона по «строгой китайской модели». Телеведущий разрешает наследнику пользоваться гаджетами только 3 часа в неделю. В беседе с изданием «Страсти» психолог Елена Сулименко оценила метод воспитания сына Жанны Фриске по китайской модели.
«С точки зрения детской психологии, Шепелев прав в том, что применяет элементы китайской системы воспитания такие, как строгие ограничения на использование гаджетов. Китайская система известна своей дисциплиной и акцентом на обучении и личностном развитии. Ограничение экранного времени до трех часов в неделю, как это делает Шепелев, может помочь детям сосредоточиться на реальной жизни, развивать социальные навыки и физическую активность. Многие исследования подтверждают, что чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на развитии ребенка», — высказалась эксперт.
Елена Сулименко
Психолог
Подходят ли русскому человеку китайские методы?
«Китайские методы воспитания могут быть адаптированы к российским реалиям, но требуют определенных корректировок с учетом культурных и социальных особенностей. Важно учитывать такие традиции и ценности российской культуры, как эмоциональная поддержка и развитие творческих способностей. В России воспитание традиционно включает больше эмоционального взаимодействия и творческого подхода, что должно быть учтено при адаптации китайских методов. Таким образом, смешанный подход, сочетающий элементы китайской системы с российскими культурными особенностями, может быть эффективным для гармоничного развития ребенка», — считает психолог.
Елена Сулименко
Психолог
В целом, подход Дмитрия Шепелева, основанный на китайской системе воспитания с адаптацией к потребностям его детей и культурным особенностям, может быть успешным при правильном применении и гибком подходе к воспитанию.