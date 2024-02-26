«Серьезная угроза»: психолог оценила состояние находящейся в депрессии Костенко

В феврале 2024 года у модели Анастасии Костенко родился четвертый ребенок. Партнерские роды проходили в домашней обстановке элитного «Лапино». После рождения сына Анастасия призналась, что испытывает депрессию. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная рассказала, насколько ее состояние может быть опасным.

Может ли депрессия начаться в первые дни после родов?

«Сразу хочу отметить, что диагноз «депрессия» может поставить только психотерапевт при личном осмотре пациента. К тому же, это состояние не наступает резко, а нарастает постепенно. То, что Анастасия называет депрессией, скорее всего, – материнское выгорание. Оно возникает из-за гормонального фона, стресса и напряжения. Чаще это происходит через 2-3 месяца после рождения ребенка, но иногда случается в первые дни после родов», — высказалась эксперт.

«Это когда все хорошо, а ты плачешь. Когда понимаешь свою мамочку, тебе безумно жалко детей, хотя они уже очень любят своего братика. Хочется сесть в одной большой комнате и сидеть, обнявшись. Когда снова появляются страхи, которых на самом деле ты не боишься», — писала Костенко в личном блоге.

Насколько тяжелым является это состояние?

«Эмоциональное выгорание, к которому относится и материнское в том числе, – это официальный диагноз из классификации болезней ВОЗ. И если ничего не предпринимать, то оно усилится и приведет к депрессии – тяжелому психическому расстройству. А это уже очень серьезная угроза: у мамы могут появиться мысли о причинении вреда себе и ребенку», — пояснила психолог.

Какие опасности на уровне психики несет в себе многодетность?

На самом деле, неважно, сколько у женщины детей – один или четыре. Только степень ее внутреннего напряжения играет роль.

«Как мы знаем, Анастасия, будучи на последних месяцах беременности, продолжала заниматься запуском своей линии одежды и для этого даже летала в Бишкек, где работала по 12 часов. А дома многодетную маму ждали трое детей с маленькой разницей в возрасте. Скорее всего, выгорание наступило еще до родов. Ей нужно учиться ослаблять контроль за всем, что происходит вокруг нее, иначе даже 4 няни не смогут облегчить ее текущее состояние», — считает эксперт.

Что может помочь звезде обрести равновесие?

Молодым мамам важно обязательно высыпаться и делегировать часть дел мужу или помощницам, ставить в приоритет свой отдых и заботиться о себе, не испытывая вину перед малышом и семьей. Это не означает – бросить все и улететь в отпуск. Нужно максимально помогать себе в тех условиях, которые сейчас есть.